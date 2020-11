Mirel Radoi: Eu mai am contract si pentru campania viitoare. Plec doar daca Federatia vrea

Selectionerul a pus capat speculatiilor care il dadeau ca sigur la Universitatea Craiova "Am intampinat ceva probleme la intensitatea meciului.Ma bucur ca am reusit sa ajungem in urna a doua valorica, care era un obiectiv pentru noi.Era important pentru noi sa castigam, prima si ultima impresie conteaza, dar ma bucur ca am reusit sa ajungem in urna a doua.Daca nu mai speram la acest lucru, nu mai eram in fata dumneavoastra.Ma bucur ca in momentul in care am fost condusi am reusit sa gasim calmul sa construim, sa pasam.Eu am in continuare contract cu Federatia si pentru campania viitoare.Daca Federatia nu ma mai vrea, plec.Nu am declarat ca plec in alta parte, din punctul meu de vedere e clar", a spus Radoi la Protv.Romania a reusit sa prinda urna a doua pentru tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului Mondial din Qatar, dupa 1-1 in Irlanda de Nord.CITESTE SI: