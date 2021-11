Răzvan Burleanu, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la națională: ”N-am fost surprins”. Ce planuri are președintele FRF

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că opţiunea numărul 1 a forului este ca Mirel Rădoi să rămână antrenorul echipei naţionale şi a anunţat că nimeni din federaţie nu va discuta cu un alt tehnician până la finalul lunii noiembrie. Totuşi, Burleanu admite că "toate opţiunile sunt pe masă", deci şi plecarea selecţionerului.

"Au existat mai multe întâlniri la care am participat şi eu, şi directorul tehnic şi selecţionerul. Aceste întâlniri au anumită regularitate la nivelul FRF. De data aceasta, printre alte subiecte, discutându-se implicit şi prelungirea contractului lui Mirel Rădoi.

În toată această perioadă din 2018 până în prezent, relaţia dintre Mirel Rădoi şi FRF a fost permanent una bazată pe respect şi încredere. Concluzia acestor întâlniri este că vom lua o decizie împreună după terminarea acestor două meciuri, extrem de importante pentru noi şi la care ne dorim să obţinem şase puncte care să ne ducă la meciurile de baraj din luna martie.

După aceste două meciuri vom comunica împreună decizia, fie de continuare a contractului, fie... În momentul de faţă, toate variantele sunt pe masă. Ceea ce ne-am dorit a fost să punem mai presus de orice interesul echipei naţionale, coeziunea pe care o avem astăzi în jurul echipei naţionale, acest trend ascendent pe care echipa naţională l-a înregistrat de la meci la meci.

Trebuie să fim foarte sinceri, în luna martie şi în luna iunie, foarte puţini i-ar mai fi dat şanse lui Mirel Rădoi să continue şi, implicit, echipei naţionale să ajungă în acest meoment, în care suntem la mâna noastră în ceea ce priveşte pasul următor, de accedere la meciurlle de baraj din luna martie. Ne propunem ca în luna noiembrie să păstrăm toată această coeziune a acestui grup şi practic să obţinem cele şase puncte.

(n.r. - de ce contractul lui Rădoi nu acoperă barajul pentru CM) Noi, ca administraţie, am considerat că avem această şansă, dar cele mai multe voci îl cereau pe Mirel Rădoi plecat de la echipa naţională, în luna martie, în luna iunie sau la finalul anului precedent. În momentul în care s-a semnat acest contract în luna noiembrie 2019, meciurile de baraj erau programate să aibă loc în luna noiembrie a acestui an. Acesta e motivul pentru care în acest contract o să regăsim această menţiune, ca termen de finalizare a contractului, finalul campaniei de calificare. Cum orice contract are nevoie de o dată şi nu de o menţiune, a fost prevăzută luna noiembrie 2021, care la vremea respectivă acoperea şi meciurile de baraj. Dacă România nu s-ar fi calificat la meciurile de baraj, contractul s-ar fi finalizat tot în luna noiembrie.

(n.r. - dacă a fost surprins de anunţul lui Mirel Rădoi) Nu, nu am fost surprins, fiindcă de-a lungul acestei colaborări a apărut şi acest scenariu, care pur şi simplu... dacă l-am cunoaşte pe Mirel pur şi simplu cred că ar face sens. Trebuie să înţelegem tot acest stres, toată acestă presiune, la care Mirel a fost supus mai ales în prima parte a acestui an. Pe parcursul acestei colaborări dintre FRF şi selecţioner a apărut acest scenariu care presupune exact ceea ce Mirel a menţionat: ”Am luat echipa naţională de la un meci de baraj şi las echipa naţională în acelaşi loc”. Nu aş fi sincer dacă aş spune că am fost surprins.

(n.r. - planul dacă Mirel Rădoi nu va continua) În momentul de faţă, opţiunea numărul 1 este Mirel Rădoi, vom respecta contractul până la finalul lui, astfel încât în toată această perioadă de timp, nici eu, nici unul dintre reprezentanţii FRF nu va avea nicio discuţie cu niciun posibil selecţioner, în cazul în care Mirel Rădoi nu îşi va dori să mai continue. Orice alte speculaţii care se vor face pot să vă spun că sunt false. Până la finalul acestui contract nu vom intra în discuţii cu niciun alt selecţioner.

(n.r. - dacă Rădoi a fost nemulţumit că a fost criticat de preşedintele FRF) Nu, absolut deloc. Relaţia dintre FRF şi selecţioner a fost una de respect şi încredere.

(n.r. - cum vede relaţia dintre el şi Rădoi) Foarte bună, la fel cu toţi selecţionerii. Cred că am avut o singură excepţie din 2014 şi până în prezent şi anume Victor Piţurcă. Din păcate pentru el, FRF a refuzat să-i plătească clauza de reziliere a contractului, respectând toate procedurile şi toate actele adiţionale ale contractului.

(n.r. - despre convocarea lui Enes Sali, 15 ani) A fost un subiect care s-a discutat în aceste întâlniri, decizia finală în ceea ce priveşte selecţia unui jucător îi aparţine exclusiv selecţionerului. Este un jucător tânăr, născut în 2006, nu a împlinit încă 16 ani, este un jucător care a debutat în Liga I şi şi-a făcut deja debutul şi la naţionala under 17, o naţională superioară vârstei lui. E un jucător de mare perspectivă, unic am putea spune, care va avea nevoie de tot sprijinul, şi al echipei naţionale şi al clubului Farul, în ceea ce priveşte parcursul lui în anii următori.

(n.r. - dacă Sali a fost convocat pentru a nu putea juca la altă echipă naţională) Este o întrebare exclusiv pentru selecţioner.

După meciul cu Armenia, din 11 octombrie, Mirel Rădoi a anunţat, în mod surprinzător, că nu va mai fi antrenorul echipei naţionale, indiferent dacă aceasta se va califica sau nu la barajul de accedere la Cupa Mondială din 2022.

Ads