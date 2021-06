Reactia lui Razvan Marin dupa penalty-ul ratat cu Georgia: "Nu ma apasa neaparat"

"Nu neaparat ca ma apasa ratarea penaltiului, dar sunt sigur ca, daca dadeam gol, intoarceam rezultatul. Bat mereu in partea stanga, acum nu pot schimba nimic.O sa analizam cum trebuie meciul, sa luam partile bune, bagam capul in pamant, muncim mult si trebuie sa facem o prestatie buna cu Anglia.Credeti ca noi nu ne dorim sa castigam? Din pacate nu am reusit sa castigam pentru suporteri , aflati acum langa noi dupa atat timp. Mergem inainte, trebuie sa ne analizam bine.Cred ca am avut o atitudine buna si asa trebuie sa o pastram. Mister e langa noi, cred ca va ramane langa noi, atat am de spus", a declarat Razvan Marin la Pro X.Au marcat: Ivan '78 / Mikautadze '61, Aburjania '71In minutul 42, Florin Tanase a fost eliminat pentru un fault la un adversar.Si de la oaspeti a fost eliminat un jucator, Kverkvelia, in minutul 64, dupa ce a primit al doilea cartonas galben. In minutul 65, Razvan Marin a ratat un penalti acordat pentru un fault al lui Kverkvelia la Ivan.In primul "11" tricolor s-au aflat trei debutanti: Vlad, Sorescu si Olaru.