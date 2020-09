Reactii dupa Malta - Romania 0 - 3. Mutu: "E un sentiment minunat. Incercam sa nu dezamagim"

Dupa ce a batut in Finlanda cu 3-1, Romania a castigat in Malta cu 3-0 si asteapta finala grupei din aceasta toamna, impotriva Danemarcei."Ma bucur pentru aceasta reusita si ii felicit pe baieti. Le-am spus sa faca o posesie constructiva. Singurul lucru care ma nemultumeste este acea ocazie pe care au avut-o ei, in prima repriza.Eu nu ma gandesc la nici un loc. Vreau sa iau meci de meci, pas cu pas.Denis Man a jucat bine, ma bucur pentru el ca a marcat cu Malta.Simt ca sunt atenti, simt concentrarea lor. Victoriile acestea sunt meritul lor.Am fost uimit de modul cum se antreneaza. E un sentiment minunat. E un vibe in jurul acestei echipei nationale.Pe plan personal, nu prea m-as bucura sa-i ia Mirel la nationala mare. Sa speram ca vom merge la Euro, dar nu ne gandim asa departe, pas cu pas.Incercam sa nu dezamagim si acum voi face cinste la baieti", a spus Mutu la Prox.Romania este pe locul 2 in grupa, la trei puncte in spatele Danemarcei.