Reactii dupa victoria Romaniei in Finlanda. Mutu: "Unde nu am ajuns cu picioarele, am ajuns cu inima"

"Ma bucur foarte mult. asta a fost scopul, cele trei puncte. Am fost putin timorati. Am suferit la fazele fixe ale lor. Stiam ca sunt buni la fazele fixe.Ma bucur ca baietii au rezistat. Unde nu am ajuns cu picioarele, am ajuns cu inima.Cred ca am facut a doua repriza foarte bun, cred ca rezultatul ste corect. Inceputurile sunt dificile.Trebuie sa eliminam tensiunea asta cand intram in teren", a spus Adrian Mutu la Prox.Darius Olaru, Mihaila si Ciobanu au inscris golurile echipei nationale de tineret in Finlanda.CITESTE SI: Primul meci, prima victorie pentru Mutu la nationala de tineret. Romania a invins in Finlanda cu 3-1 si este la trei puncte de locul 1