De ei trebuie sa ne temem. Lotul nationalei Angliei pentru meciul cu Romania. Sapte jucatori de la finalistele Ligii Campionilor

Intre cei 33 sunt inclusi si unii jucatori accidentati, cum ar fi fundasul central Harry Maguire ( Manchester United ), mijlocasul Kalvin Phillips (Leeds United) sau capitanul lui Liverpool, Jordan Henderson, conform agerpres.ro.Southgate si-a exprimat speranta ca internationalii sai care evolueaza in finalele cupelor europene vor trece cu bine peste ultimele partide si vor fi apti pentru participarea la turneul final al EURO.Asa cum se stie, Manchester United va disputa finala Europa League cu Villarreal (Spania), miercuri, in conditiile in care gruparea de pe Old Trafford da cinci jucatori la nationala . In finala Ligii Campionilor se vor intalni, sambata, la Porto, Chelsea si Manchester City , londonezii avand 3 jucatori chemati la nationala, City avand 4.Southgate a precizat ca lista finala, cu 26 de nume, va fi comunicata pe 1 iunie. Apoi, la 6 iunie, la Middlesbrough, Anglia va disputa un meci amical impotriva nationalei Romaniei. Nationala Angliei va evolua in Grupa A la EURO 2020, urmand sa infrunte echipele Croatiei, Scotiei si Cehiei pe stadionul Wembley din Londra.Lotul preliminar al Angliei este:Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Aaron Ramsdale (Sheffield United)Fundasi: Luke Shaw, Harry Maguire (Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (Chelsea), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolverhampton), Kieran Trippier ( Atletico Madrid /Spania), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Godfrey (Everton), Ben White (Brighton)Mijlocasi: Declan Rice, Jesse Lingard (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds United), Mason Mount (Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Germania), James Ward-Prowse (Southampton)Atacanti: Phil Foden, Raheem Sterling (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford, Mason Greenwood (Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Germania), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa).