Nemtii l-ar fi vrut pe polonezul Robert Lewandowski la nationala lor. "Daca Germania l-ar fi avut pe el, acesta marca trei goluri la Bucuresti"

''Vedeta Bundesligii, Robert Lewandowski ( Bayern Munchen /Polonia), ar fi marcat cu siguranta trei goluri intr-un astfel de meci'', a scris Bild.Lewandowski a jucat pentru Polonia duminica seara, marcand doua goluri contra Andorrei (3-0).Selectionerul nationalei Germaniei, Joachim Loew, tintea obtinerea a noua puncte din cele trei meciuri din luna martie si este foarte aproape de a indeplini acest obiectiv, chiar daca problemele ofensive ale echipei sale raman, noteaza DPA.Germania a debutat in aceasta campanie cu o victorie la Duisburg in fata Islandei, cu 3-0, iar duminica a castigat cu 1-0 la Bucuresti in fata Romaniei, ''probabil cele mai puternice adversare pentru primul loc, care asigura calificarea directa la Cupa Mondiala din 2022''.''Gaura din atac este de ceva timp'', a relatat Sueddeutsche Zeitung, care adauga faptul ca ''s-a vazut din nou ca lipseste un 'noua' clasic''.Unicul gol al partidei de la Bucuresti a fost inscris de Serge Gnabry, jucatorul lui Bayern Munchen ajungand la un bilant impresionant de 15 goluri in 19 partide jucate pentru Mannschaft, insa el si colegii sai au irosit mai multe ocazii de a transa soarta partidei.Revista Kicker a remarcat ca Germania a avut nevoie de ''pun pic de noroc'' pe final, cand Romania a ratat cateva ocazii de gol.Loew a afirmat ca va folosi cam aceeasi echipa in meciul de miercuri cu Macedonia de Nord, insa nu e exclus sa introduca unu-doi jucatori proaspeti.Astfel, Marc-Andre ter Stegen ar putea fi titularizat in poarta in locul lui Neuer, Timo Werner ar putea evolua in atac, iar Florian Neuhaus, la mijloc.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Germaniei cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.In urmatorul meci din preliminarii, prima reprezentativa va intalni, miercuri, la Erevan, selectionata Armeniei.Germania a invins Islanda cu 3-0 in primul sau meci din aceasta campanie, iar Romania a dispus cu 3-2 de Macedonia de Nord.Romania se mai afla in grupa cu Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.