Romania trebuie sa invinga Irlanda de Nord pentru a prinde urna a doua valorica la tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului Mondial

Dupa rezultatele inregistrate, duminica, in Liga Natiunilor, devine si mai intensa cursa tricolorilor pentru un loc mai bun in clasamentul FIFA , cel in baza caruia se vor stabili urnele tragerii la sorti a preliminariilor CM 2022, care va avea loc pe 7 decembrie.Romania are nevoie de o victorie la Belfast cu Irlanda de Nord si, in acelasi timp, sa astepte pasi gresiti din partea Slovaciei (joaca in Cehia) si Rusiei (joaca in Serbia, si un egal ar putea sa fie avantajos). Toate cele trei partide se disputa miercuri.Calculele sunt facute in baza prezumtiei ca Romania va obtine in urma deciziei UEFA cele trei puncte cu Norvegia, partida anulata in urma neprezentarii nordicilor la meci.Calificarile europene pentru CM vor incepe in martie.Miercuri, de la ora 21.45, Romania va juca impotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partida din Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor.CITESTE SI: