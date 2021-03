Meciul unei natiuni. Romania joaca cu Ungaria pentru calificarea in sferturi la Europeanul de tineret

Meciul va fi arbitrat de Lawrence Visser, arbitru FIFA din 2017.Acesta va arbitra in premiera Romania la nivel de reprezentativa. Cu fotbalul romanesc a avut contact in iulie 2019, la meciul Astra - CFR Cluj 1-0, in primul tur preliminar din Champions League.Visser va fi ajutat de asistentii: Thibaud Nijssen si Ruben Wyns. Cel de-al patrulea oficial este Espen Eskas din Norvegia.Lotul Romaniei pentru faza grupelor la CE gazduit de Ungaria si Slovenia:Portari: Andrei Vlad ( FCSB ), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Esanu ( Dinamo Bucuresti);Fundasi: Stefan Vladoiu ( Universitatea Craiova ), Denis Harut (FCSB), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindris ( FC Botosani), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Raul Oprut (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul );Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Razvan Oaida (FCSB), Catalin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cimpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA);Atacanti: George Ganea (FC Viitorul), Adrian Petre (UTA Arad).Lotul Ungariei pentru meciul cu Romania:Portari: Patrik Demjen (ZTE), Balazs Bese (Budafok), Peter Kovacs (Budaors);Fundasi: Bendeguz Bolla (MOL Fehervar), Andras Huszti (Budafoki MTE), Botond Balogh (Parma), Benedek Varju (MTK Budapest), Attila Mocsi (Haladas), Tamas Oliver (Paks), Laszlo Deutsch (Puskas Akademia);Mijlocasi: Andras Csonka (Budafok MTE), Mihaly Kata (MTK Budapest), Norbert Szendrei (Budapest Honved), Kristof Hinora (Vasas), Szabolcs Mezei (MTK Budapest), Martin Palincsar (MTK Budapest);Atacanti: Tamas Kiss (Puskas Akademia), Pal Dardai (MOL Fehervar), Mark Kovacsreti (Kisvarda), Alen Skribek (Budafok), Adrian Szoke (Heracles), Donat Barany (DVSC), Daniel Zsori (Budafoki MTE).Selectioner: Zoltan Gera.CITESTE SI: