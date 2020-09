Romania, pe primul loc in grupa din Liga Natiunilor. Norvegia a facut instructie cu Irlanda de Nord, in deplasare (5-1)

Etapa a doua din Liga Natiunilor a adus tricolorilor o victorie mult asteptata, 3-2 pe terenul Austriei, considerata de Mirel Radoi marea favorita a grupei. In celalalt meci al grupei, Irlanda de Nord a fost spulberata pe teren propriu (1-5) de Norvegia, vedeta Haland marcand doua dintre cele cinci goluri ale nordicilor.In clasament, liderul grupei este acum Romania (4 puncte), urmata de Austria si Norvegia (fiecare cu cate 3 puncte) si de Irlanda de Nord, cu 1 punct. Primul loc la finalul acestei campanii din Liga Natiunilor B aduce promovarea in Liga A, dar ofera si o sansa in plus de calificare la Mondialul din 2022 din Qatar.