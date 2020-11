VIDEO Bucurie de nedescris la nationala Romaniei dupa calificarea la EURO

In momentul in care jucatorii au intrat in sala, vorbea Mihai Stoichita.Fotbalistii au cantat "Romania, Romania, ole, ole, ole!", au sarit de bucurie si i-au stropit pe Mutu si pe Stoichita. Manifestarea de bucurie nu a durat mult, fotbalistii iesind destul de repede din sala si lasand conferinta de presa sa continue.Pe pagina de Facebook Echipa nationala de fotbal a Romaniei au aparut imagini cu bucuria de pe teren a jucatorilor.Romania s-a calificat a doua oara consecutiv la turneul final al Campionatului European de tineret, dupa ce a remizat, marti, la Ploiesti, scor 1-1 (0-0), cu Danemarca, in ultimul meci al grupei a opta etapa a preliminariilor. Turneul final se va desfasura in Ungaria si Slovenia, in 2021.CITESTE SI: