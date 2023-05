Romania se lupta cu Spania pentru un fotbalist de 17 ani

Un fotbalist de numai 17 ani ce activeaza la Castellon a ajuns motiv de disputa intre Romania si Spania, ambele tari dorindu-l la nationalele de juniori.

Florin Andone, pe numele sau, s-a nascut in Botosani, insa la 12 ani a plecat, alaturi de parinti, in Spania. Aici a inceput si fotbalul, la echipa de juniori din localitatea Vinaros. Evolutiile bune l-au adus in liga a treia iberica, la Castellon, iar de aici in atentia selectionerului nationalei de juniori.

Cotidianul El Periodico de Mediterraneo scrie ca antrenorul nationalei Under 21 a Spaniei, Luis Milla, a mers sa discute personal cu Andone, pentru a-l convinge sa imbrace tricoul "furiei roja".

Nici romanii nu stau cu mana in san si intentioneaza sa-l cheme pe tanarul fotbalist la actiuni ale reprezentativei de juniori, fiind convinsi de potentialul urias pe care acesta il are.

"Dificila hotarare. A sosit momentul in care Florin se vede pus in dificila situatie de a trebui sa aleaga ce tara vrea sa "apere": cea in care s-a nascut si in care a trait pana la 12 ani sau cea care l-a adoptat in urma cu cinci ani si in care a devenit un barbat ... si un nume in lumea fotbalului", noteaza sursa citata.

In ultima vreme, Federatia Romana de Fotbal a implementat un sistem de monitorizare a tinerilor jucatori din strainatate, cateva zeci de juniori "tricolori" fiind urmariti pentru a se stabili daca pot evolua pentru nationalele noastre.

M.D.