Scandal imens in fotbalul romanesc. "Hagi, Popescu si Petrescu faceau convocarile la nationala, ei erau antrenorii. Lasati-ma cu Generatia de Aur"

"Hagi, Popescu si Dan Petrescu erau antrenorii la echipa nationala . Ei faceau convocarile.Ce au castigat de o numim Generatie de aur? Ce sa mai zica bulgarii, croatii..Eu cred ca s-a creat aceasta parere, ca au facut nu stiu ce perfomanta. Pai in 1996, la Campionatul European cate puncte au facut? Zero.Pentru mine, Generatie de Aur inseamna sa te lupti cinci-sase ani la acelasi nivel.Ce sa mai zica Stoicikov, Savicevic. Sa vedem ce am realizat daca tot vrem statui.Ei in 94 nu au avut nici o perfomanta", a spus fostul fotbalist la Prox.Alin Stoica a fost considerat unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani, la 21 de ani a fost declarat cel mai bun tanar jucator din campionatul belgian, pe vremea cand evolua la Anderlecht