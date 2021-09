Scandalul momentului în fotbalul românesc: ”Aici eu decid cine joacă!” Selecționerul, acuzat că ignoră un fotbalist de top

"Am încredere că uşor, uşor din aceşti jucători se va crea o generaţie bună. Avem undeva între 50 şi 60 de jucători, din străinătate, Liga I, Liga a II-a, pe care îi urmărim, o nouă generaţie, lucrurile nu sunt simple, trebuie să avem puţină răbdare, dar în acelaşi timp vreau să dezvoltăm şi cultul acesta al victoriilor, să nu pierdem, cel puţin, să ne luptăm cu toţi adversarii.Ne-am strâns acum o săptămână, încercăm să închegăm nişte lucruri, nu e simplu. Am văzut lucruri pe care le-am lucrat la antrenament, am văzut o determinare la toţi jucătorii, nu am nimic să le reproşez.(n.r. - despre schimbările efectuate târziu) Stăteam destul de bine în teren, acopeream foarte bine zonele, echipa era destul de bine echilibrată, îmi doream să nu destabilizez blocul funcţional şi nu m-am gândit la acest lucru. Nu schimb doar de dragul de a schimba. Sunt meciuri amicale, dar, noi, antrenorii, şi jucătorii suntem judecaţi după rezultate şi lucrul acesta l-am învăţat şi în cariera de jucător, şi în cea de antrenor.Nu mi-a plăcut că am luat gol, în rest sunt foarte fericit de atitudinea jucătorilor, de faptul că mesajele pe care le-am transmis la antrenamente le-au pus de multe ori în joc şi lucrul acesta îmi arată că am jucători inteligenţi şi o echipă inteligentă. (n.r. - despre faptul că a fost criticat că nu l-a folosit pe Drăguşin titular) În poziţia asta, mă aştept la orice, sunt pregătit pentru orice, nu pretind să mulţumesc pe toată lumea, aici eu decid cine joacă, aşa am văzut eu lucrurile. Radu Drăguşin este un fotbalist pe care vrem să-l vedem jucând, nu a mai jucat de foarte, foarte mult timp, este un fotbalist admirabil, însă nu are ritm, nu are intensitate atunci când nu joacă şi am preferat să joc cu doi jucători, Racoviţan şi Screciu, care au un ritm şi o intensitate bună şi cred că lucrul acesta s-a văzut. În perspectivă pentru echipa naţională se pot naşte trei fundaşi centrali buni, Screciu, Racoviţean şi Drăguşin, atunci când se va pune pe picioare. Sigur are calitate", a declarat Bratu, la microfonul TVR.Echipa de tineret a României a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul amical disputat, marţi, la Voluntari, cu reprezentativa similară a Georgiei.Au marcat: I. Stoica '15 / Guliaşvili '73Selecţionerul Florin Bratu a debutat la conducerea tehnică a echipei de tineret şi a folosit în meciul de marţi următorii jucători: M. Popa – Ţîrlea, Screciu, Racoviţan (Drăguşin '82), Ţicu – D. Albu (Pop '82), Dican (Perianu '82)– Sefer (Cîmpanu '71), Miculescu (Pitu '81), Petrila (Oct. Popescu '71) – I. Stoica (Cr. Dumitru '82).Săptămâna trecută, România U 21 trebuia să joace un amical cu reprezentativa similară a Angliei. Partida de pe Stadionul Steaua nu s-a mai disputat după ce în delegaţia englezilor au fost depistate două cazuri pozitive la testarea Covid-19 premergătoare deplasării în România.Următoarea acţiune a reprezentativa Under 21 a României va fi un stagiu de pregătire în Spania, la Marbella, unde are programate şi două jocuri amicale, la 7 şi 9 octombrie, cu Suedia U20 şi Mexic U21.