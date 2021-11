Selecționerul Mirel Rădoi, după egalul catastrofal cu Islanda: ”Ne va chinui toată viața!”

Selecţionerul Mirel Rădoi a reacționat după rezultatul de egalitate din meciul România - Islanda (0-0), care îi face pe tricolori să aibă şanse reduse de a se mai califica la barajul pentru Cupa Mondială din 2022.

"Din păcate, ca de obicei, noi nu putem, când e ceva la îndemâna noastră, să luăm, pentru că noi trebuie să ne chinuim. Sunt foarte dezamăgit, şi eu, şi jucătorii. Am vorbit cu ei şi înainte de meci, la şedinţa tehnică şi le-am spus că nu vreau să văd imaginea asta pe care o revăd acum, pentru că am revăzut-o după partida din Armenia. Am avut o discuţie în sensul acesta...

Îmi pare rău nu numai pentru ei, ci şi pentru echipa naţională, pentru suporteri, pentru toată lumea care avea aşteptări de la noi în seara asta şi i-am dezamăgit. Ca să fiu sincer, nu mi-a plăcut în totalitate felul în care am evoluat în seara asta, cum am jucat, chiar dacă am avut 20 de şuturi la poartă, puteam să avem şi 40 de şuturi.

Cred că nu putem invoca ghinionul, arbitrajul, cred că norocul sau ghinionul ni-l facem şi singuri. Am avut o posesie lentă, previzibilă, le-am dat timp de organizare, cu toate că în multe momente ale jocului ştiam că după pierderea mingii încearcă să aibă o reacţie imediată, după aceea se repliază sub linia mingii şi de foarte multe ori nu am reuşit să verticalizăm imediat, prinzând apărarea lor deschisă.

(n.r. - dacă Alibec a încetinit ritmul jocului) Nu cred, noi am început construcţia de la portar lentă. Trebuia să fie omul căruia noi să-i aducem mingile în faţa porţii şi el să le finalizeze. De foarte multe ori l-am lăsat izolat.

(n.r. - dacă a arătat România că nu ştie să gestioneze un astfel de meci) Se pare că da. Prin momentele astea prin care trec ei am trecut şi eu, îi înţeleg, dar e foarte greu să-i alin în momentul de faţă, pentru că nu ai cum. Sunt lucruri pe care le trăieşti, le simţi, le regreţi şi probabil că te vor chinui ani de acum încolo, dacă nu toată viaţa. Le-am spus că felul cum au fost ei aşa am fost şi noi înainte de meciul cu Danemarca, în care toată săptămâna a fost una senzaţională, atmosfera a fost foarte bună la echipa naţională, ne-am antrenat foarte bine, jocul a fost foarte bun şi din păcate nu am ştiut să-l gestionăm. Le-am spus că singurul lucru pe care trebuie să-l schimbe este rezultatul.

(n.r. - de ce nu învăţăm nimic din aceste lucrurile acestea) E greu într-o ţară în care foarte multe lucruri negative sunt scoase în faţă, e greu ca noi să încercăm ca pe aceşti copii să-i educăm în câteva săptămâni. Asta nu înseamnă că e o scuză, e clar că e o problemă de mentalitate la nivel naţional. Poporul român este, în general, în momentele acestea decisive... Vedem de ani de zile că în foarte multe domenii clacăm. Şi nu e numai fotbalul, e şi handbalul... Am ajuns în momentele acestea delicate în care nu ştim să gestionăm.

Dau timpul înapoi şi mă gândesc ce am făcut săptămâna aceasta, ce aş fi putut face în plus. Am zis să nu pun prea multă presiune pe ei, să las atmosfera puţin mai relaxată, să nu mizez pe aceleaşi lucruri pe care le-am amintit de foarte multe ori tocmai pentru a nu-i apăsa, probabil că nu am gestionat foarte bine şi trebuia să fac şi lucrul acesta. La acest scor, îmi dau seama că poate ar fi trebuit să pun acea presiune în plus.

(n.r. - dacă mai poate România ajunge la baraj) Îmi doresc asta şi eu, şi ei. Vrem să terminăm pe locul 2, dar din păcate nu mai suntem la mâna noastră şi mi-e foarte greu să cred că echipa Macedoniei va pierde contra Islandei, pentru că în seara asta am văzut şase jucători foarte tineri în primul 11 (n.r. - al Islandei), după aceea încă doi jucători foarte tineri intraţi. Chiar nu am vrut să le specific înainte de meci vârsta acelor jucători, pentru că nu voiam să creadă că va fi o partidă foarte uşoară. Le-am spus totuşi la pauză care este diferenţa între noi şi ei, şi de vârstă şi de orice, dar eu cred că din cauza presiunii nu am putut să reacţionăm foarte bine.

(n.r. - dacă este şi eşecul lui) Da, este şi un eşec personal, şi unul naţional şi pentru ei, v-am spus, dezamăgirea este mare, va fi în continuare şi probabl că ne va chinui toată viaţa", a declarat Rădoi, la microfonul ProTV.

Reprezentativa României a remizat, joi seară, pe stadionul Steaua, scor 0-0, cu selecţionata Islandei, într-un meci din penultima etapă a grupei J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială. Înaintea ultimei etape, tricolorii sunt pe locul trei în grupă, la un punct diferenţă de locul doi, Macedonia de Nord. Ocupanta poziţiei a doua la finalul fazei grupelor va juca la barajul pentru CM. România se mai poate califica la baraj dacă va câştiga în Liechtenstein şi dacă Macedonia de Nord nu învinge, pe teren propriu, Islanda, în ultima etapă.

Clasamentul grupei, înaintea ultimei etape: Germania – 24 de puncte, Macedonia de Nord - 15 puncte, România - 14 puncte, Armenia - 12 puncte, Islanda - 9 puncte, Liechtenstein - un punct. Germania este calificată la CM din Qatar.

Ultima etapă programează, la 14 noiembrie, partidele Liechtenstein – Romania, Armenia – Germania şi Macedonia de Nord – Islanda, toate de la ora 19.00.