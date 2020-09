Selectionerul Austriei i-a provocat pe tricolori: "Nu mi-as dori nici un jucator de la echipa Romaniei"

Dupa victoria din prima etapa , 2-1 in Norvegia, austriecii sunt extrem de increzatori ca vor putea repeta performanta maine, contra Romaniei, la Klagenfurt, meci care va incepe la ora 21.45. "Le-am prezentat deja jucatorilor mei un material despre romani. Ei joaca foarte bine cu mingea, au jucatori foarte tehnici, precum Puscas, Hagi, Maxim, care pot decide un meci in orice moment. Chiar daca Romania are un stil diferit de al Norvegiei, nu vom schimba foarte mult in echipa", a spus Franco Foda despre planurile sale."Normal ca l-am studiat si pe Mirel Radoi , ne-am uitat la meciurile in care el conducea echipa U21 a Romaniei si am vazut o diferenta de sistem. Eu sunt foarte multumit de jucatorii mei si nu mi-as sori nici un jucator de la echipa Romaniei", a mai spus Foda, lansand astfel o provocare catre fotbalistii nostri care vor intra maine pe teren.