Selectionerul Austriei: "Nu pot sa spun ca Romania ne-a surprins"

"Nu pot sa spun ca ne-a surprins echipa Romaniei. Ne-am uitat la multe meciuri ale lui Radoi, de la U21, si stiam ca echipa este foarte buna la combinatii. S-a vazut din nou ca grupa este foarte echilibrata. Doar ca am facut prea multe greseli in defensiva. Noi am inscris doua goluri , ar fi trebuit sa marcam mai multe", a spus Foda.Reprezentativa Romaniei a invins, luni seara, la Klagenfurt, cu scorul de 3-2 (1-1), selectionata Austriei, intr-un meci din etapa a doua a grupelor Ligii Natiunilor. Ca urmare a rezultatelor din primele doua etape, Romania este lider in clasamentul primei grupe a Ligii B.Pentru echipa Romaniei au inscris Alibec '3, Grigore '51 si Maxim '69. Gazdele au marcat prin Baumgartner '17 si Onisiwo '81.