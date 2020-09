Selectionerul Mirel Radoi: "E o descatusare pentru noi, dar sa fim moderati"

"Meritam sa plecam cu 3 puncte, pentru noi e o descatusare fata de ce s-a intamplat cu Irlanda de Nord. Dar sa fim moderati, pentru ca se poate rasturna situatia. Imi mentin parerea ca Austria e cea mai buna si cea mai echilibrata echipa din grupa, dar pozitia noastra de acum ne obliga. Ma bucur ca am avut si noi putin noroc pe final de meci. Azi am castigat doar entuziasm si incredere, va conta foarte mult acest lucru pentru barajul cu Islanda, dar si pentru felul in care se intorc jucatorii la echipele de club", a fost prima reactie a lui Mirel Radoi dupa primul sau succes la carma nationalei mari.