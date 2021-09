”Spaniolul” cu care tricolorii lui Mirel Rădoi au bătut Islanda la ea acasă: ”Vin în România doar la națională!”

"M-am simţit bine, am crezut că o să fiu emoţionat, dar din păcate pentru ei m-am simţit bine şi am jucat bine. De asta am venit, să joc, nu am avut emoţii, am fost cum sunt eu. Mă înţeleg cel mai bine cu jucătorii de la tineret.Am plecat de la 6 ani în Spania, vin doar la naţională. Gândesc în spaniolă, e mai greu să vorbesc, trebuie să mă gândesc înainte să scot un cuvânt. Formulez cuvintele ca să le zic cât mai bine. Avem multe speranţe şi mergem de la meci la meci, dorinţa să ajungem la CM este foarte mare", a declarat Raţiu.El a spus că a aflat doar înainte de meci că va fi titular. "Mai bine că m-a anunţat înainte de meci, că nu m-am gândit prea mult.Sunt mândru de mine că am rezultate la club, probabil de asta mă cheamă Mister", a adăugat jucătorul de la Huesca, la Pro TV.Lui Raţiu i-ar plăcea să joace la orice echipă mare din Spania, deşi, de mic este fan FC Barcelona : "De mic eram cu Barcelona , dar la orice echipă mare din Spania mi-ar plăcea să joc. Cred că îmi plăcea de Ronaldinho şi de asta ţin cu FC Barcelona".Au marcat: Man '47, Stanciu '83.Tot joi, s-au jucat în această grupă meciurile Liechtenstein - Germania, scor 0-2 (Werner '41, Sane '77), şi Macedonia de Nord - Armenia, scor 0-0.Clasamentul Grupei J după aceste partide: 1. Armenia - 10 puncte, 2. Germania - 9 puncte, 3. Macedonia de Nord - 7 puncte, 4. România - 6 puncte, 5. Islanda - 3 puncte, 6. Liechtenstein - 0 puncte.Următoarele partide ale tricolorilor în această lună sunt:5 septembrie: ROMÂNIA – Liechtenstein, ora 21.45 – Arena Naţională (Bucureşti);8 septembrie: Macedonia de Nord – ROMÂNIA, ora 21.45 – Tose Proeski Arena (Skopje).