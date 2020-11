Sportivii videcati de COVID-19 pot dona plasma pentru a-i ajuta pe altii, dar trebuie sa informeze Agentia Nationala Antidrog

"Sportivii care au invins boala provocata de virusul COVID-19 pot alege sa doneze plasma pentru a-i ajuta pe altii sa invinga la randul lor. Plasma din sangele lor contine anticorpi care i-ar putea ajuta pe cei infectati sa lupte mai eficient impotriva noului coronavirus. Ea poate salva vieti, dar sportivii trebuie sa stie ca gestul nobil de a dona trebuie insotit de cateva demersuri pentru a nu constitui abatere de la reglementarile anti-doping.Este bine cunoscut faptul ca donarea de plasma presupune prelevarea de sange de la donator si separarea plasmei de globulele rosii din sange. Globulele rosii din sange sunt apoi returnate (reinfuzate) donatorului, insotite de fluid (infuzie). Reinfuzia sangelui este motivul pentru care procedura se incadreaza la sectiunea M1.1. din Lista Interzisa, referitoare la manipularea sangelui si a componentelor sangelui.Ca urmare, ANAD, la recomandarea Agentiei Mondiale Anti-Doping (WADA), solicita sportivilor care aleg sa doneze, sa furnizeze documentatia medicala de la banca de sange sau clinica unde s-a efectuat procedura. Documentatia trebuie sa includa o declaratie semnata de cadrul medical care efectueaza procedura, alaturi de urmatoarele informatii:Detalii ale echipamentului sau sistemul utilizat (ex. dispozitiv de plasmafereza cu circuit inchis);Detalii cu privire la volumul de sange extras si reintrodus in sistemul circulator;Informatii cu privire la procedeul de separare al sangelui;Detalii cu privire la cadrul medical care efectueaza procedura, incluzand numele, functia si toate datele de contact);Data, ora si locul donarii.In situatia in care ANAD considera ca sportivii au furnizat informatiile solicitate, acestora li se poate acorda o scutire unica cu titlu exceptional.In situatia in care doresc sa doneze plasma in ocazii ulterioare, sportivii trebuie sa informeze ANAD si sa furnizeze informatii", se arata in comunicatul ANAD.