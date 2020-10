Sumudica da de pamant cu nationala: "I-am facut Pele pe toti de la tineret. Camora a facut o greseala impardonabila"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Nu meritam mai mult, Islanda a fost mai puternica din toate punctele de vedere. Islanda are jucatori care joaca la cel mai inalt nivel, autorul golurilor joaca la Everton. La golul 2 n-ai voie sa faci asa ceva, sa nu stai in linie.Asta nu putem sa i-o spunem lui Radoi, nu poti sa faci asta cu jucatori de 30 de ani. A fost o greseala impardonabila a lui Camora. Deocamdata ducem lipsa de jucatori care sa joace meci de meci in campionate puternice.Echipa a aratat destul de rau. Sunt si eu antrenor, n-as vrea sa fac o analiza, mi-e greu. N-am inteles un singur lucru, in prima repriza n-am reusit sa iesim din jumatatea proprie. Abuzam de mingii lungi, unde nu aveam nicio sansa. Asta n-am inteles in prima repriza.I-am facut "Pele" pe toti de la U21. Nationala de tineret nu mai facuse un asemenea rezultat de 20 de ani, dar acum trebuie sa facem pasul. Sa le dam sansa sa joace. La noi daca da cineva un gol, scriem de trei ori"", a spus Sumudica la Digisport.Romania a pierdut calificarea la Euro, dupa ce a fost invinsa in Islanda, cu 1-2.