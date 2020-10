Tentativa de mituire la nationala. Radoi: "Au incercat sa-mi dea 50.000 de euro sa convoc un jucator"

Selectionerul ar fi fost "ademenit" cu suma de 50.000 de euro pentru a convoca anumiti jucatori la nationala Totul s-a petrecut pe vremea cand Radoi era antrenor la echipa de tineret si propunerea nu a venit direct de la impresari , ci prin intermediari.Antrenorul nationalei nici nu a vrut sa auda de asa ceva si i-a amenintat cu politia."Cineva a incercat oarecum. Iar eu am zis: sunt de acord, pentru un jucator, iti iau banii 50.000 de euro si il chem, dar in secunda doi, dupa ce imi da banii, politia e la usa.Au incercat sa spuna prin anumite persoane, sa ajunga la urechea mea, ca ar fi persoane in stare sa-mi dea bani daca ajung jucatori la echipa nationala de tineret. In sistemul asta ne-am invartit.Cine si-a putut inchipui ca poate veni la mine, cu orice suma de bani, ca eu sa chem un jucator?. La fel o sa raspunda si Florin Prunea , cel care a spus ca mi-a facut convocarile directorul tehnic al nationalei. Am ajuns la concluzia ca, daca nu actionezi oamenii in instanta, situatiile se vor repeta"", a spus Radoi la Telekom Sport.Mirel Radoi si echipa nationala de tineret au jucat semifinala la Campionatul European din 2019, unde au fost eliminati de Germania.