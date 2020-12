Romania isi afla adversarele din preliminariile Campionatului Mondial din 2022 din Qatar

Cele 55 de reprezentative europene vor fi impartite in 6 urne valorice, primele 5 de cate 10 echipe, ultima formata din 5 echipe. Urnele se stabilesc in baza clasamentului FIFA din noiembrie, unde Romania se afla pe locul 20 la nivel continental, asadar in urna a doua.Vor fi stabilite, prin tragere la sorti, 10 grupe de cate 5 si 6 echipe, iar castigatoarele celor 10 grupe se vor califica la CM 2022.Ocupantele locurilor secunde vor intra (10), alaturi de cele mai bune 2 castigatoare de grupe in Liga Natiunilor care nu se afla pe primele doua pozitii in preliminarii, intr-o serie de doua baraje pentru a stabili ultimele 3 tari europene calificate (din 12 echipe vor ramane 6, apoi 3).CALENDARUL PRELIMINARIILOR CM 2022 QATARTOP INFO DESPRE PRELIMINARII24-31 martie 2021 - 3 partide;1-8 septembrie 2021 - 3 partide;8-12 octombrie 2021 - 2 partide;11-16 noiembrie 2021 - 2 partide;24-25 martie 2022 - baraje intr-o singura mansa28-29 martie 2022 - baraje intr-o singura mansaPrin decizia Comitetului Executiv UEFA, toate partidele din preliminarii vor beneficia de arbitraj VAR.Cele 10 ocupante ale locurilor secunde vor forma un clasament separat, in baza rezultatelor din aceste preliminarii. Primele 6 locuri secunde vor fi gazde ale primului baraj, disputat intr-o singura mansa. Celelalte 4 echipe plus cele 2 echipe care vin din Liga Natiunilor vor fi oaspeti.Finalistele Ligii Natiunilor din aceasta editie, Franta, Belgia, Italia si Spania, vor fi automat in grupe de cate 5 echipe. Daca Romania va fi in grupa de 5 echipe, va disputa automat doua partide amicale in datele ramase libere in calendar.Exista mai multe restrictii asupra tragerii la sorti si calendarului legate de distantele mari dintre tari sau de conditiile meteo pe timp de toamna. Dar si unele politice, astfel nu pot fi in aceeasi grupa: Armenia si Azerbaidjan, Gibraltar si Spania, Kosovo si Bosnia-Hertegovina, Kosovo si Serbia, Kosovo si Rusia, Rusia si Ucraina.