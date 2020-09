Un fotbalist danez a fost jefuit in timp ce juca pentru tara natala

Automobilul sau Porsche a fost furat de la aeroportul din Nisa, unde era parcat. Apoi hotii au putut intra in locuinta lui, datorita unui sistem de intrare aflat in masina.Potrivit L'Equipe, 2.000 de euro si mai multe telefoane i-au fost furate.Kasper Dolberg, 22 de ani, a marcat 11 goluri pentru OGC Nice in ultimul sezon din Ligue 1.