Un fotomodel cu doua facultati absolvite si care vorbeste patru limbi straine, alaturi de fotbalistul Maxim

Cristina Roventa a reprezentat Romania la Miss Tourism World 2012, unde a luat premiul cel mare, si l-a cunoscut pe Maxim la Targu Jiu, orasul ei natal si unde fotbalistul juca in acea perioada.Frumoasa olteanca i-a fost mereu alaturi lui Maxim in momentele grele, ea a fost cea care l-a sfatuit sa mearga in Turcia, unde joaca pentru echipa lui Sumudica si traieste cel mai bun moment al carierei.SURSA FOTO: Instagram /maximalexandruCristina Roventa vorbeste fluent patru limbi straine: engleza, franceza, spaniola si italiana, si are si doua facultati absovite: geografie si informatica manageriala.Titular in ambele meciuri la echipei nationale cu Mirel Radoi antrenor, Maxim a dat golul victoriei in Austria cu un lob de senzatie.