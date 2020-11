Jucatori adusi direct din pat la nationala Norvegiei pentru meciul cu Austria. Incredibil ce se intampla la Oslo

Selectionerul nationalei U21 a Norvegiei, Leif Gunnar Smerud, cel care va conduce noua echipa, a convocat jucatorii care evolueaza in Suedia, Olanda, Danemarca, Belgia, Franta, Italia, Cipru, Germania, Cehia si Norvegia.Cei 18 jucatori convocati sunt urmatorii: Portari - Per Kristian Bratveit - Djurgarden, Anders Kristiansen - Union Saint-Gilloise, jucatori de camp - Andreas Hanche-Olsen - Gent, Ruben Gabrielsen - Toulouse, Daniel Granli - Aalborg, Andreas Vindheim - Sparta Praga, Julian Ryerson - Union Berlin, Jorgen Skjelvik - Odense,Tobias Borkeeiet - Brondby, Kristoffer Askildsen - Sampdoria , Fredrik Ulvestad - Djurgarden, Kristian Thorstvedt - Genk, Sondre Tronstad - Vitesse Arnhem, Mats Moller Dæhli - Genk, Hakon Evjen - AZ Alkmaar , Ghayas Zahid - Apoel Nicosia, Jorgen Strand Larsen - Groningen si Veton Berisha - Viking."Va fi un lucru interesant intr-un moment foarte special. Ieri a fost multa activitate agitata si jucatorii au raspuns minunat la convocari. A mers foarte repede. A trebuit sa rezolvam multe lucruri, nu in ultimul rand sa-i strangem pe toti jucatorii si sa-i aducem la Oslo respectand toate protocoalele.Vom incerca sa-i oferim Austriei un meci.Este o echipa interesanta. I-am mai avut pe multi in echipa nationala U21 si astept cu nerabdare sa-i revad", a declarat Smerud.Conducatorii forului norvegian ar fi dorit ca jucatorii, proveniti din multe tari, sa mearga direct la Viena, insa au renuntat, deoarece regimul de intrare in Austria difera pentru persoanele sosite din fiecare stat.Astfel, toti jucatorii care au fost convocati vor ajunge intai in Norvegia, vor fi izolati la un hotel din apropierea aeroportului, unde vor fi testati si vor urma un regim sanitar strict, inainte de a pleca, marti, catre Viena.Meciul Austria - Norvegia, este programat, miercuri, de la ora 21.45, la Viena, in etapa a VI-a, ultima, a Grupei 1 a Diviziei B a Ligii Natiunilor. In aceeasi zi si la aceeasi ora, Romania va juca la Belfast, cu Irlanda de Nord.Pentru ca a avut un caz de infectare cu noul coronavirus in lot, prima echipa nu a fost lasata de autoritatile norvegiene sa faca deplasarea la Bucuresti pentru meciul cu Romania, programat duminica, in etapa a V-a. Toti jucatorii si staff-ul au fost plasati in carantina, iar partida a fost anulata de UEFA , care va decide si cu ce rezultat omologheaza meciul.In acest moment, clasamentul grupei, fara rezultatul meciului Romania - Norvegia care va fi stabilit de UEFA, este urmatorul: 1. Austria - 12, 2. Norvegia - 9, 3. Romania - 4, 4. Irlanda de Nord - 1.