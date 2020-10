Valerica Gaman: Aceasta este societatea din ultimii 30 de ani: saraca, corupta care se rasfrange si in fotbal

"Aceasta este societatea din ultimii 30 de ani: saraca, corupta care se rasfrange si in fotbal", a spus fotbalistul Astrei la Digisport.Gaman nu o duce bine la Astra, salariile sunt neplatite de cateva luni."Sunt framantari la Astra. Stiti si dumneavoastra ce probleme sunt, nu s-au rezolvat. Cand intram in teren, nu ne gandim la bani", a spus Gaman pentru Digisport.Astra a fost invinsa de FC Arges cu 0-1 si are doar un punct, dupa 7 etape, in Liga 1