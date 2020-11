Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager pa a be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke. - Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020

Meciul nu s-a disputat duminica din cauza ca formatia nordica nu a primit acceptul autoritatilor de a decola de pe aeroportul din Oslo, dupa ce au avut un caz de coronavirus in lot.Federatia din Norvegia poate sa faca apel in cinci zile de la comunicarea deciziei.In cazul in care Romania bate in Irlanda de Nord si Norvegia este invinsa in Austria, noi terminam grupa de Nations League pe locul 2.Victoria este importanta pentru Romania si pentru ca ne luptam cu Rusia pentru a prinde pozitiadin urna a 2-a valorica la tragerea la sorti pentru Campionatul Mondial 2022 din Qatar.CLASAMENT grupa 1 din Liga B1.Austria 12p2.Norvegia 9p3.Romania 7p4.Irlanda de Nord 1pClasamentul actualizat dupa victoria la "masa verde" cu Norvegia