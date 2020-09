VIDEO Discursul emotionant cu care Adi Mutu si-a mobilizat jucatorii din nationala de tineret: "Pentru tricoul asta galben, pentru voi si pentru familiile voastre..."

In varsta de 41 de ani, "Briliantul" a debutat cu victorie pe banca nationalei U21 a Romaniei, 3-1 vinerea trecuta in Finlanda. Poate ca secretul acestui succes a stat in discursul mobilizator tinut de Adi Mutu in vestiar inainte de startul partidei."Pentru tricoul asta galben, pentru voi si pentru familiile voastre, astazi nu pierdem, astazi nu luam gol, astazi dam goluri si astazi castigam", au fost cuvintele rastite ale lui Adi Mutu care s-au indreptat spre tinerii sai elevi.Urmatorul meci al nationalei de tineret va fi marti, 8 septembrie, in Malta, Romania avand sanse mari de calificare la turneul final european programat in 2021.