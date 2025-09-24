Pariuri live vs pariuri pre-meci: avantaje și dezavantaje

Pariuri live vs pariuri pre-meci: avantaje și dezavantaje
Agențiile de pariuri sportive și-au îmbunătățit considerabil oferta în ultimii ani, astfel că jucătorii se pot bucura atât de selecții pre-eveniment, dar și în timp real. În acest fel, ei au posibilitatea să aibă un control mai bun asupra selecțiilor pe care le fac.

Unii jucători preferă pariurile live, în timp ce alții merg pe varianta clasică și mizează doar pre-meci. Fiecare are avantajele sale, pe care ți le vom prezenta în acest articol, în cadrul căruia poți descoperi și dezavantajele care există.

Înainte de a începe, e bine să știi ce sunt pariurile pre-meci, dar și cele live. Nu este nimic complicat, astfel că îți vom da o explicație foarte simplă pentru fiecare.

  • Pariurile pre-meci: Sunt selecțiile pe care le poți face înainte ca un eveniment să înceapă. Poți găsi cotele în ofertă chiar și cu săptămâni bune înainte de startul confruntării respective. Cotele vor dispărea cu scurt timp înainte de începerea evenimentului.
  • Pariurile live: Sunt pariurile pe care le plasezi în timpul desfășurării unui meci. Sunt deschise în momentul în care meciul a început și se încheie cu câteva secunde înainte de finalul confruntării. La unele partide, când scorul este prea mare, anumite pariuri live pot fi scoase din ofertă cu minute bune înainte de final.

Avantajele pariurilor pre-meci

Atunci când mizezi înainte de startul unui meci, ai mai mult timp la dispoziție și nu ești influențat emoțional în niciun fel de o acțiune pe care o vezi în timp real. Poți analiza cu atenție statisticile, forma echipelor, istoricul meciurilor directe, accidentări și așa mai departe. În același timp, poți compara și cotele agențiilor de pariuri pentru a vedea unde este mai avantajos să joci.

Un alt avantaj este că poți miza pe mult mai multe evenimente față de pariurile live. Găsești zeci de mii de pariuri pe care le poți face într-o singură zi, ceea ce la pariuri live nu este tocmai posibil, din motive logistice. Agențiilor de pariuri le este pur și simplu imposibil să introducă fiecare eveniment din ofertă și în secțiunea live, din motive lesne de înțeles:

  • unele evenimente nu sunt atât de interesante pentru pariuri live;
  • ar trebui să existe o resursă umană colosală pentru a avea fiecare meci la pariuri live;
  • condițiile în care se desfășoară anumite evenimente nu le fac fezabile și pentru pariuri live.

În același timp, pre-meci poți beneficia de o selecție mult mai mare de evenimente pe care să joci. Din punct de vedere statistic, numărul pariurilor pe care le poți face înaintea meciului este mai mare decât cel live.

În ce privește stabilitatea cotelor, aceasta este mai mare pre-meci decât în timp real. Iar pentru unii jucători acest lucru este un avantaj. Da, se mai întâmplă ca și cotele pre-meci să fluctueze din diverși factori, dar nu la fel de mult cum se întâmplă în timp real, când cauza e reprezentată de acțiunile de pe teren.

Dezavantajele pariurilor pre-meci

Există un singur mare dezavantaj în momentul în care pariezi pre-meci. Oricât de bine ai analiza un eveniment, s-ar putea ca anumite situații pe care nu le preconizezi să îți afecteze planul.

Spre exemplu, un jucător se poate accidenta chiar și la încălzire și să lipsească din echipa de start. S-a întâmplat un caz asemănător recent la naționala României, când Louis Munteanu a ratat duelul contra Canadei după o accidentare suferită la încălzire.

Astfel, dacă vrei să pariezi pe un jucător, nu ar fi rău să aștepți până în apropierea startului partidei, pentru a vedea dacă va fi pe teren. Partea bună este că, mai nou, unele case de pariuri oferă și statistici pentru evenimente, dar și componența formațiilor, atunci când este anunțată. Nu vei găsi informații de acest gen la toate agențiile de pariuri online, însă le vei găsi mereu pe platforme cu peste 25 de ani de existență pe piața internațională, așa cum este 888.ro (L1234166W001528).

Avantajele pariurilor live

În primul rând, când pariezi live ai control asupra selecțiilor. Oricât de bine ai analiza un eveniment, de cele mai multe ori te vei baza pe statistică și știri. Nu e nimic rău în a face acest lucru, dar ceea ce vezi pe teren s-ar putea să nu aibă legătură cu evenimente petrecute în trecut. Așa că poți să profiți mai mult de instinctul tău.

În același timp, un alt avantaj pentru unii jucători e reprezentat de fluctuația cotelor. Un aspect important e că acestea sunt afectate direct de timpul rămas. Cu alte cuvinte, cota că o echipă va marca sau va câștiga va crește cu cât mai sunt minute mai puține rămase. Iar dacă vezi că atacă în valuri și golul „plutește în aer”, poți paria la o cotă avantajoasă.

Dezavantajele pariurilor live

Un prim dezavantaj este legat de faptul că pariurile live te pot determina să iei decizii impulsive. Nu uita de jocul responsabil și nu miza niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi.

În același timp, un alt dezavantaj este că anumite selecții se pot întâmpla până să apuci să pariezi. Spre exemplu, vrei să mizezi că Liverpool va marca primul gol contra lui Everton, dar până apuci să faci acest lucru, „cormoranii” au înscris deja.

