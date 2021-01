10.000 RON acordati in premii, in etapa 22 la Super12 - cel mai tare concurs de pronosticuri din Romania

Fiecare dintre castigatori a primit in cont suma de 400 de lei, partea de castig din marele premiul aflat in joc. In Super 12 poti castiga 10.000 RON Cash pe saptamana, gratuit!Un alt mod in care poti castiga la Super12 este sa-ti inviti, din aplicatie, prietenii. Daca unul dintre ei castiga, vei primi automat 10% din valoarea premiului pe care l-a incasat. Pentru runda in curs, aceste premii au fost in valoare de 40 lei fiecare.Startul in etapa 23 din Super 12 a fost dat! Participantii sunt invitati sa plaseze predictile pe 12 dintre cele mai atractive dispute ale weekend-ului 30-31 ianuarie. La fel ca la pariuri , dar 100% gratuit!In selectie, confruntari in care verdictul nu va fi dificil de dat, dar si meciuri care necesita o analiza mai riguroasa. Evidentiem aici partidele de la Marseille, Napoli sau Londra, acolo unde se disputa derby-ul Arsenal - Manchester United.Desi nu a fost extrem de complicata, etapa a 22 din Super 12 a fost punctata de o mare supriza."Bomba" a explodat in Bundesliga, la confruntarea dintre Mainz si RB Leipzig. Dupa o prima repriza nebuna, incheiata nedecis, scor 2-2, formatia gazda, ultima clasata in Germania la final de tur, a reusit sa marcheze, in startul partii secunde, ultimul gol al meciului.Imensul succes al echipei din Mainz a fost anticipat doar de 25 dintre participantii la Super 12, in conditiile in care alte cateva sute au incheiat runda cu 11 din 12 predictii corecte. Lista completa a castigatorilor rundei o puteti vizualiza in aplicatia Super 12 Coordonatele predictorului raman neschimbate. Descarca aplicatia Super 12, din Google Play sau AppStore , intuieste rezultatele celor 12 meciuri din concurs si ia-ne banii! Nu uita sa-ti inviti prietenii din aplicatie!Super12 se joaca gratuit, saptamanal, pentru 10.000 de lei cash!S 16:30 Bayern Munchen - HoffenheimS 18:00 Montpellier - LensS 19:30 Arsenal - Man. UnitedS 20:00 FCSB - Poli IasiS 22:00 Villarreal - Real SociedadS 22:00 Marseille - RennesD 12:00 FC Botosani - HermannstadtD 18:30 West Ham - LiverpoolD 19:00 Wolfsburg - FreiburgD 19:00 Napoli - ParmaD 20:45 UTA - DinamoD 22:00 Barcelona - Bilbao