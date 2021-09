3 meciuri de top programate în ultimul weekend din septembrie

Ultimul weekend din luna septembrie se încheie în forță, cu trei meciuri de fotbal de neratat. Luna septembrie a fost una specială pentru fanii fotbalului, care au putut să vadă meciurile echipelor naționale, dar și startul în grupele Champions League, Europa League și Conference League.

Iar această lună nu se putea încheia altfel decât cu trei meciuri de top programate în acest weekend, în Premier League și Bundesliga.

Derby-urile Chelsea - Manchester City, Arsenal - Tottenham și M'Gladbach - Borussia Dortmund captează, cu siguranță, interesul fanilor, dar și pe cel la pasionaților de pariuri online, pentru care, în acest articol, am inclus și trei ponturi din oferta agenției 888sport.

Chelsea - Manchester City, unul dintre cele mai așteptate meciuri din această toamnă

Sâmbătă, de la ora 14:30, în Premier League va avea loc un meci foarte așteptat. Reeditarea finalei Champions League din acest an se anunță extrem de intersantă, iar meciul va putea fi urmărit live pe Eurosport.

De la câștigarea Champions League, Chelsea o duce de minune. A câștigat Supercupa Europei, iar în Premier League este pe primul loc, cu 13 puncte. A marcat 12 goluri în primele 5 etape și a încasat doar unul.

De partea cealaltă, Manchester City a făcut deja doi pași greșiți și este pe locul 5, cu 10 puncte. Are un golaveraj 11-1 în primele runde.

În patru din ultimele cinci meciuri din Premier League ambele echipe au marcat, astfel că sunt șanse destul de mari ca scenariul să se repete și sâmbătă.

Chelsea are zece meciuri oficiale la rând cu gol marcat, în timp ce City vine după un 0-0 contra lui Southampton, însă nu este genul de echipă care să aibă două partide la rând fără gol marcat, mai ales că are jucători de super clasă în ofensivă.

În aceste condiții, 888sport oferă o cotă excelentă de 1.75 pentru pariul că ambele echipe vor înscrie. În ceea ce privește rezultatul partidei, echilibrul este destul de clar. Chelsea are cota 2.75 să câștige, egalul are cota 3.40, iar succesul lui City are 2.55. Foarte bună și cota de 1.50 pentru pariul 1X, fiind destul de greu de crezut că elevii lui Guardiola vor pleca victorioși de pe Stamford Bridge.

Arsenal - Tottenham, derby în nordul Londrei

Un alt meci de tradiție din Premier League va avea loc duminică, de la ora 18:30, în direct la Eurosport. Dincolo de tradiție, trebuie spus că cele două echipe traversează o criză profundă. Arsenal a avut un start greoi, este pe locul 13, cu 6 puncte, iar golaverajul este un coșmar pentru fanii echipei. "Tunarii" au marcat doar două goluri în 5 etape și au încasat 9.

Nici Tottenham nu o duce mai bine, având și ea un golaveraj negativ, cu trei goluri marcate și 6 primite. Spurs este pe locul 7, cu 9 puncte.

Arsenal pare a avea un ușor avantaj, având în vedere că este într-o revenire de formă, după ce a câștigat ultimele două partide din Premier League. În schimb, Spurs are două înfrângeri la rând în campionat, ambele cu 0-3.

Sunt probleme mari în defensivele celor două echipe, astfel că fanii pot profita de cota 2.00 oferită de 888sport pentru pariul că se vor marca peste 2.5 goluri. În ce privește cotele 1X, Arsenal e ușor favorită (2.35), egalul are 3.35, iar succesul oaspeților este creditat cu 3.05.

Borussia Dortmund, favorită în deplasarea de la M'Gladbach

Sâmbătă, de la ora 19:30, pe Borussia-Park din Monchengladbach se vor întâlni două echipe în situații diametral opuse.

Gladbach a suferit trei înfrângeri în ultimele patru etape, ușor neașteptat având în vedere remiza de pe teren propriu cu Bayern Munchen, de pe 13 august.

În schimb, Dortmund are patru victorii la rând în toate competițiile. Chiar dacă defensiva suferă în continuare, forța ofensivă a lui Dortmund își spune cuvântul, mai ales prin prisma evoluțiilor lui Haaland.

Ultima dată, cele două echipe s-au întâlnit în martie, în Cupa Germaniei, când Dortmund s-a impus cu 1-0. În ultimele zece meciuri, Dortmund a câștigat de nouă ori s-a impus o singură dată.

Având în vedere forma de moment, dar și problemele din defensiva oaspeților, merită încercat pariul că Dortmund va câștiga și că ambele vor înscrie, la o cotă de 2.95 oferită de 888sport. Dortmund are șapte meciuri la rând cu gol încasat. Iar în cinci dintre acestea a primit chiar două goluri. Așadar, este un pont care are șanse bune de reușită, ținând cont că M'Gladbach a marcat în ultimele 6 meciuri de acasă din Bundesliga.

*Cotele prezentate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.

