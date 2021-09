4 motive sa-ti incerci norocul la pariuri online

Chiar iti place sa mergi in agentie, mai ales in aceste vremuri cand si sanatatea iti poate fi afectata? Noi credem ca nu. Daca-ti place sa te plimbi, ai tot felul de alternative, nu credem ca ruta ta favorita este cea pe care se gaseste agentia.Cu alte cuvinte, sa folosesti laptopul sau telefonul/tableta ca sa verifici rezultate si evolutia echipelor sau sa consulti statistici si sa intocmesti bilete va fi mult mai comod si confortabil de la tine de acasa. Ca sa nu mai vorbim de cozile evitate si de timpul castigat. Timp pe care, apropo, il poti transforma in bani!Ca tot vorbeam de facut bani, stiai ca statul iti va opri mai putin din incasari? Ei bine da, agentiile de cartier opresc o taxa de 5% la plasarea fiecarui bilet, iar orice castig va fi impozitat cu 1%. Spre deosebire de situatia de mai sus, orice operatiune de pe un site online de pariuri este gratis.Sa deschizi un cont online, sa faci depuneri si retrageri sau sa plasezi pariuri va fi gratuit. Desigur, exista si agentii care percep taxe la retrageri si va fi nevoie sa platesti comisioane la banci, dar cei 5% incasati la fiecare pariu dispar. Singura taxa ramasa este acel 1% din posibilele castiguri.Cand mergi in agentie trebuie sa parcurgi mai multi pasi pana cand depui biletul. Stai la coada, studiezi oferta si asa restransa, alegi o cota care nu este ideala, dar e singura disponibila, iar apoi trebuie sa astepti ca operatorul sa introduca in sistem biletul si mai apoi ca acesta sa fie aprobat. Cam cat timp pretios crezi ca ai pierdut? Iti spunem noi: suficient!Inspiratia este de multe ori o chestiune de cateva minute, asadar decide sa pariezi de acasa, unde in doar cateva clipe poti alege dintr-o multitudine de optiuni si sa plasezi pariul instant. Cateva minute pot face diferenta intre victorie si infrangere, dar si intre castig si pierdere. Joaca online si nu vei astepta niciodata dupa altcineva! Optiunea de a paria live este deosebit de importanta.Incepatorii se bazeaza de cele mai multe ori pe instinct atunci cand plaseaza pariuri si nu se inghesuie nimeni dintre veterani sa-i ajute atunci cand se intalnesc la casele de pariuri. Altfel spus, in mediul offline esti pe cont propriu.Acest lucru nu este valabil si pentru casele de pariuri online, acolo unde poti descoperi care sunt evenimentele la care s-a pariat cel mai mult intr-o zi si poti studia sugestiile specialistilor care analizeaza diverse competitii. Desigur, aceste informatii pot fi de folos si daca esti un parior cu experienta, deoarece orice schimbare de evolutie a unui jucator sau a unei echipe va fi afisata in sectiunea de noutati. Astfel, vei putea sa-ti schimbi din mers strategia si sa capitalizezi!Joaca la pariuri online si vei descoperi o multime de alte avantaje!