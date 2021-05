5 fotbalisti aflati la ultimul Campionat European

Maghiarul Gabor Kiraly este cel mai varstnic jucator care a evoluat vreodata la un Campionat European (40 de ani si 86 de zile), iar recordul sau nu va fi doborat la EURO 2020. Totusi, cativa fotbalisti sunt la ultimul turneu continental.Iata care sunt acestia:Starul nationalei Portugaliei a implinit 36 de ani in luna febru-arie si se afla la ultimul Campionat European din cariera. El vrea sa se retraga dupa Cupa Mondiala din 2022, astfel ca EURO 2020 reprezinta pentru el un bun prilej sa-si apere trofeul continental castigat cu Portugalia in 2016. Ronaldo vine dupa un se-zon bun in tricoul lui Juventus, in care a marcat 29 de goluri in Serie A, fiind gol-gheterul competitiei. Iar Ronaldo este si unul dintre favoritii pentru titlul de gol-gheter de la EURO 2020. Daca ne uitam pe cote pariuri EURO 2020 pe site-urile de profil, observam ca Ronaldo e al patrulea favorit. El are cota 10.00 si e depasit doar de Harry Kane (cota 7.00), Romelu Lukaku (cota 8.50) si Kylian Mbappe (cota 9.00). Pentru nationala Portugaliei, Ronaldo are 103 goluri marcate in 173 de partide.Portarul si capitanul nationalei Germaniei are 35 de ani si sunt sanse foarte mari ca acesta sa fie ultimul turneu continental din cariera sa. Neuer are 98 de meciuri disputate pentru nationala Germaniei incepand cu 2009 incoace. 2010 si 2014 au fost anii in care a disputat cele mai multe meciuri pentru nationala, cate 13. De altfel, in 2014, Neuer a reusit sa castige titlul mondial cu nationala Ger-maniei. Atunci, el a fost desemnat cel mai bun portar al Campionatului Mondial din 2014 si a prins si echipa turneului final. Cupa Mondiala este singurul trofeu pe care il are la seniori cu Germania, in timp ce la U-21 a iesit campion european in 2009.Portarul Frantei va implini 35 de ani la finalul lui 2021, dar ramane un jucator important al echipei nationale. Lloris a fost un om cheie in echipa care a castigat Cupa Mondiala din 2018 si ramane in continuare titularul postului de portar al nationalei Frantei. De la debutul din 2008, Lloris a prins 123 de meciuri pentru na-tionala Frantei. Iar incepand cu 2009 a fost titularul postului de portar. In 2018 a castigat Cupa Mondiala cu Franta, acesta fiind singurul trofeu pe care il are in pal-mares cu echipa nationala. La club, Lloris vine dupa un sezon bun in plan personal la Tottenham, chiar daca echipa nu a avut rezultatele asteptate.Fundasul lui Juventus Torino va implini 37 de ani in luna august si despre retragerea sa se discuta tot mai des. Chiellini si-a facut debutul in nationala Italiei in 2004, iar de atunci a fost convocat in fiecare an la echipa nationala. Ce-i drept, incepand cu 2020 a avut si problem medicale si a pierdut postul de titular, dar ramane un jucator important pentru vestiarul Italiei. In total, el are 106 meciuri dis-putate si 8 goluri marcate. El a fost finalist cu nationala Italiei la EURO 2012, iar la Cupa Confederatiilor din 2013 a terminat pe locul 3.Capitanul nationalei Croatiei va implini 36 de ani in aceasta vara si va fi la ultimul Campionat European. Modric este unul dintre cei mai buni mijlocasi din ultimul deceniu, iar contributia sa in ascensiunea nationalei Croatiei a fost ma-jora. El a disputat 136 de meciuri pentru Croatia si a marcat 17 goluri. Modric a fost finalist cu nationala Croatiei la Cupa Mondiala din 2018, acesta fiind varful carierei sale la nationala. De altfel, in 2018, Modric a castigat si Balonul de Aur