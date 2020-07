Atentie, pariori. Avem cele mai bune informatii si ponturi

In fiecare vineri si marti va propunem meciuri alese dupa o analiza amanuntita facuta de specialistii Ziare.com1. FCSB Pontul Ziare.com este 2 solist. CFR castiga aceasta partida la o cota de 1,80In lupta pentru titlul, CFR Cluj nu mai trebuie sa faca nici un pas gresit pana la finalul sezonului.Clujenii vin cu un moral bun dupa victoria din etapa trecuta, contra Mediasului.Victoria este primordiala pentru fotbalistii lui Dan Petrescu , orice alt rezultat le-ar scadea sansele la castigarea titlului.In plus, FCSB nu va alinia cea mai buna formatie, pentru ca miercuri va juca finala Cupei Romaniei, impotriva lui Sepsi.In echipa alcatuita de noul antrenor de la FCSB, Toni Petrea, isi vor gasi loc multi jucatori care nu au evoluat constant in prima echipa.2. FC BOTOSANI - UNIVERSITATEA CRAIOVAPontul Ziare.com este de Pauza sau Final 2 solist. Oltenii conduc la pauza sau castiga meciul la o cota de 1,60.Oltenii lupta sa castige titlul dupa 30 de ani. Chiar daca nu au castigat deloc la Botosani de cand au promovat in prima liga, Craiova cu siguranta va face un meci mare in Moldova.Tripleta de aur Cicaldau - Nistor - Koljic este apta sa joace din primul meci la Botosani, asa ca defensiva moldovenilor trebuie sa-si faca griji.La FC Botosani este posibil sa joace, pentru prima data in aceasta vara, capitanul Jonathan Rodriguez, absent cateva saptamani dupa ce a fost testat pozitiv cu virusul Covid-19.3.VERONA - ATALANTAPontul Ziare.com este de peste 2,5 goluri , la o cota de 1,45.Atalanta este revelatia sezonului in Seria A. Echipa care joaca cel mai ofensiv fotbal, are 93 de goluri marcate. Si in deplasare sta cel mai bine, are 43 de goluri marcate in 16 partide.Muriel nu va juca pentru echipa din Bergamo.Chiar daca are un atac fabulos, Atalanta are o defensiva care de multe ori primeste usor gol. Hellas Verona i-a dat gol lui Juventus, Romei, lui Inter si lui AC Milan In tur, in decembrie, Atalanta a castigat cu 3-2, deci se anunta un meci cu multe goluri la Verona4.PONTUL Ziare.com 2 solist. Celta castiga meciul la o cota de 1,60Este ultima etapa in Spania. Espanyol este deja retrogradata, iar Celta trebuie sa invinga pentru se salva de la retrogradare.E o lupta directa cu Leganes pentru ultimul loc care merge in Secunda Division.Inaintea meciului de duminica, Celta este pe locul 17 cu un punct inaintea lui Leganes, care in ultimul joaca cu Real Madrid , deja castigatori ai titlului in Spania.Espanyol este cea mai slaba echipa din La Liga pe teren propriu, asa ca un succes al Celtei in Catalunia este foarte probabil