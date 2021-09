Barcelona vs. Bayern Munchen: primul blockbuster din noua ediție de Champions League este programat marți, 14 septembrie

Cea mai spectaculoasă competiție fotbalistică europeană la nivel de cluburi, Champions League, revine în cursul acestei săptămâni, cu prima rundă din faza grupelor.

Cele mai interesante partide programate pe 14-15 septembrie sunt Barcelona vs. Bayern Munchen, Inter Milano vs. Real Madrid și Liverpool vs. AC Milan, iar programul complet este următorul (cu excepția celor 4 meciuri programate la 19:45, toate partidele încep la ora 22:00):

Marți, 14 septembrie

Grupa E: Barcelona vs Bayern, Dinamo Kiev vs Benfica

Grupa F: Young Boys vs Manchester United (ora 19:45), Villarreal vs Atalanta

Grupa G: Sevilla vs Salzburg (ora 19:45), LOSC vs Wolfsburg

Grupa H: Chelsea vs Zenit, Malmo vs Juventus

Miercuri, 15 septembrie

Grupa A: Manchester City vs Leipzig, Club Brugge vs PSG

Grupa B: Atletico Madrid vs Porto, Liverpool vs AC Milan

Grupa C: Besiktas vs Borussia Dortmund (ora 19:45), Sporting CP vs Ajax

Grupa D: Sheriff Tiraspol vs Shakhtar Donetsk (ora 19:45), Inter vs Real Madrid

Barcelona vs. Bayern Munchen: acțiunea atinge cote extreme chiar din prima zi

În urma tragerii la sorți în cadrul căreia au fost stabilite grupele noi ediții de Champions League, Barcelona și Bayern Munchen - echipe ce au adunat împreună 11 trofee UCL - au fost plasate în Grupa E, alături de Benfica și Dinamo Kiev.

Cele două super-puteri ale fotbalului european joacă primul meci direct marți seara, începând cu ora 22:00, pe Nou Camp, iar toți ochii vor fi ațintiți către această adevărată „finală” din runda inaugurală.

Cote pariuri Barcelona vs. Bayern Munchen

Bayern Munchen este favorită la pariuri, cu o cotă de 1.93 la victorie, în timp ce un succes al catalanilor beneficiază de cota 3.70 la 888sport. Tot la această agenție de pariuri online, egalul este creditat cu 4.10, iar cota pentru pariul Ambele Marchează, 1.44, prefațează un nou festival de goluri - să ne amintim doar de acel 8-2 de poveste din semifinalele ediției 2019/2020.

O cotă aproape identică, 1.47, este oferită și pentru minim 3 goluri în meci, iar unul din cele mai populare ponturi pentru acest duel de 5 stele este „Victorie Bayern și ambele marchează” - pariu combinat, care poate fi plasat la 888sport cu funcția Creare Pariu la o cotă excelentă, 3.05.

Cei de la 888sport au pregătit în jur de 300 de opțiuni de pariere pre-meci pentru fiecare duel din Champions League, cotele antepost sunt excelente, iar piețele de pariuri live rămân deschise pe toată durata partidelor, reacționând în permanență la ceea ce se întâmplă pe suprafața de joc.

Întreaga suflare fotbalistică așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va arăta Barcelona în Champions League fără Lionel Messi. În La Liga, catalanii au debutat cu dreptul, obținând 7 puncte din 3 partide, cu 2 goluri semnate deja de olandezul Memphis Depay.

De cealaltă parte, Bayern Munchen a debutat excelent în Bundesliga (competiție pe care, de altfel, a câștigat-o în ultimii 9 ani), acumulând 10 puncte din 12 posibile, cu 6 din cele 13 reușite semnate de starul polonez Robert Lewandowski.

Totuși, catalanii ar trebui să se teamă mai degrabă de Thomas Muller, jucător care a marcat 6 goluri în poarta Barcelonei până în prezent - cel mai mare număr de goluri pe care Barcelona l-a primit de la vreun jucător în istoria cupelor europene.

Amănunte interesante regăsite în statistici:

Bayern Munchen a câștigat meciul de debut în fiecare din ultimele 17 sezoane din Champions League, înscriind 42 de goluri și primind doar 2.

Tot bavarezii sunt cei care nu au nicio problemă cu deplasările. Sunt neînvinși în ultimele 18 meciuri disputate în deplasare în Champions League (14 victorii, 4 rezultate de egalitate).

Barcelona a suferit 7 înfrângeri în meciurile cu Bayern, mai mult cu 3 decât în fața oricărei alte formații

Ultimul meci direct a fost coșmarul din 2020, atunci când Bayern s-a impus cu 8-2

Echipa de start posibilă a Barcelonei: Ter Stegen - Roberto, Araujo, Pique, Alba - Busquets, F. de Jong, Pedri - Depay, L. de Jong, Coutinho.

Echipa de start posibilă a lui Bayern Munchen: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Muller, Musiala - Lewandowski.

Cotele la pariuri menționate pot suferi modificări în orice moment.

