Când joacă FCSB, U Craiova și Sepsi în Conference League: program, avancronici și ponturi

Universitatea Craiova, Sepsi și FCSB vor juca în turul 2 preliminar din Conference League , competiție care reunește echipele din campionate mai slabe, dar și cele din campionatele de top ce nu au prins locuri în Champions League ori Europa League.Înființarea Conference League a născut discuții aprinse și multă lume se întreabă cum va funcționa noua competiție organizată de UEFA. Pentru echipele din România, Conference League este ca o vitrină în care își pot prezenta vestului jucătorii, dar și o sursă de venituri, în condițiile în care premiile anunțate de UEFA sunt destul de consistente. De exemplu, calificarea în Grupe este recompensată cu €2.940.000.Astfel, este de așteptat ca toate cele trei reprezentate ale României să trateze cu seriozitate maximă meciurile, iar posibilitatea unor surprize este ceva mai mică. De lucrul acesta pot profita și cei pasionați de pariuri, pentru care am pregătit și 3 ponturi cotate foarte bine în secțiuneaUnibet.Primul meci este programat joi, de la ora 20:00, pentru ca returul de pe Ion Oblemenco să aibă loc pe 29 iulie, de la ora 21:30.Oltenii sunt favoriții acestei confruntări, în care întâlnesc o echipă ce în sezonul precedent a terminat pe locul 4 în campionatul Albaniei. E o grupare care mizează pe mulți jucători autohtoni și din Balcani. Laci e genul de formație muncitoare, în care nimeni nu strălucește.Dar Craiova a arătat și ea bine în acest sezon, pe care l-a început cu victoria din Supercupă cu CFR Cluj și cea din Liga 1 contra lui FC Argeș. Lotul arată bine, antrenorul se bucură de încrederea conducerii, suporterii au revenit (mai sunt totuși restricții), iar oltenii sunt pregătiți de un sezon excelent.Tocmai din acest motiv, Craiova va alinia cea mai bună echipă în Albania, iar diferența de valoare dintre cele două grupări își poate spune cuvântul. Așadar, cota de 2.07 disponibilă la Unibet este una care merită toată atenția. Egalul și victoria gazdelor sunt cotate cu 3.40.Sepsi va debuta în cupele europene joi, de la ora 20:00, pe terenul acestei formații din Slovacia. Returul va avea loc pe 29 iulie, de la aceeași oră.Aflată în premieră în cupele europene, Sepsi are obiective îndrăznețe, mai ales că în curând își va inaugura și noua arenă . Dar Spartak este o echipă obișnuită cu tururile preliminarii din cupele europene, astfel că duelul se anunță echilibrat.E greu de stabilit o favorită, dar cei pasionați de pariuri pot miza pe goluri. Se vor întâlni două echipe obișnuite să marcheze. Spartak o face constant acasă - are nouă din ultimele zece meciuri cu minim un gol marcat, iar Sepsi vine după 8 deplasări consecutive cu gol marcat.Așadar, cota de 1.77 disponibilă la Unibet pentru pariul GG (ambele înscriu) este mai mult decât interesantă. Cotele la victorie sunt aproape identice - gazdele au 2.50, iar oaspeții 2.60, în timp ce egalul este cotat cu 3.35.Drumul lui FCSB spre o nouă participare într-o grupă europeană pornește cu un duel contra formației din Kazahstan. Turul e programat joi, de la ora 21:30, în timp ce manșa retur se va disputa pe 29 iulie de la ora 17:00.Având în vedere că în retur îi așteaptă o deplasare lungă până în Kazahstan, cei de la FCSB vor căuta să tranșeze încă din start calificarea și să câștige cu un avantaj lejer.Tocmai din acest motiv merită luat în calcul pariul disponibil în oferta Unibet, mai ales că adversarul nu este deloc unul de top. Dimpotrivă, Karagandy e o echipă modestă în competiția internă, fiind abia pe locul 11. În plus, are un lot evaluat la 7 milioane de euro pe Transfermarkt, de aproape 5 ori mai puțin decât lotul lui FCSB.