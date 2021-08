Ce se întâmplă cu meciurile amânate sau anulate pe care ai jucat un pariu

În acest articol îți vom prezenta toate scenariile posibile, împreună cu deciziile care pot fi luate de casele de pariuri. Trebuie spus din start că ne referim la felul în care amânările și anulările sunt tratate de majoritatea operatorilor. Fiecare agenție are regulamentul propriu, în care se fac referințe clare la aceste aspecte.Sunt două situațiile în care un eveniment sportiv nu se desfășoară așa cum este prevăzut în programul competiției: fie nu începe la ora stabilită, fie începe, dar este întrerupt . Cauzele pot fi diverse, dar, în general, este vorba despre condiții meteo nefavorabile (cele mai multe cazuri apar în tenis, sport care nu poate fi practicat pe ploaie).Atunci când un meci nu începe la ora stabilită, reprezentanții casei de pariuri urmăresc sursele oficiale pentru a afla dacă evenimentul va avea sau nu va avea loc până în 48 de ore de când era programat inițial. În cazul în care noua oră de start este stabilită după mai mult de 48 de ore, atunci selecția primește cota 1.00 (pariul este declarat „nul”). Unele agenții de pariuri anulează pariul dacă noua oră de disputare nu este anunțată într-un interval la 3 ore de la decizia amânării. În cazul în care meciul se joacă mai repede, atunci rămâne pe bilet ca selecție validă.Practica prezentată mai sus este valabilă și dacă meciul începe, dar este întrerupt la un moment dat. Aici, discuția este mai amplă. Este posibil ca pariul să fie deja câștigător până în momentul opririi jocului. De exemplu, un parior mizează pe selecția „peste 2.5 goluri” într-un meci care se întrerupe la scorul de 2-1. În acest caz, pariul este dat câștigător.În schimb, dacă cineva pariază pe selecția „peste 2.5 goluri”, iar scorul este 2-0 în momentul întreruperii, atunci selecția ar trebui să primească cota 1.00. Pariorul ar fi putut câștiga dacă meciul nu s-ar fi întrerupt, dar există operatori care decid selecția drept necâștigătoare.Mai există și scenariul în care rezultatul unui meci este decis la „masa verde”, din cauza manifestărilor suporterilor, sau pentru că se stinge nocturna, sau pentru că una dintre echipe are patru jucători eliminați (la fotbal). În acest caz, selecția primește cota 1.00, pentru că rezultatul nu a fost decis pe teren.În ceea ce privește meciurile de tenis, în care abandonurile sunt dese, operatorii au regulamente diferite. Unii acordă cota 1.00 dacă abandonul are loc înainte de terminarea primului set, în timp ce alții anulează pariul indiferent de momentul abandonului. Prima categorie de agenții de pariuri îl consideră pierzător de jucătorul care abandonează după terminarea primului set. De exemplu, oferta de azi la Superbet include meciul Angelique Kerber vs Petra Kvitova. Dacă Kvitova ar abandona în setul 3, la scorul de 1-1 la seturi, atunci Kerber ar fi considerată învingătoare, iar toate pariurile puse pe victoria ei ar fi câștigătoare.Pentru a știi exact ce se va întâmpla cu pariul tău în cazul meciurilor amânate sau anulate, citește regulamentul operatorului casei de pariuri online la care joci.