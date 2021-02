Dependenta de pariuri sportive versus castigurile online

o preocupare excesiva pentru jocurile de noroc, cu retrairea repetata a experientelor anterioare, conceperea permanenta de planuri si strategii de joc etc.

nevoia de a creste tot mai mult sumele mizate

eforturi repetate si nereusite de a renunta la pariuri sau de a limita timpul petrecut pariind

stare de iritabilitate si neliniste atunci cand nu pariaza

folosirea pariurilor pentru a scapa de starile de anxietate, depresie, vinovatie, vulnerabilitate etc.

nevoia de a juca in continuare dupa o pierdere, pentru a recupera banii

minte sau/si fura pentru a obtine bani pentru pariuri

se bazeaza pe alte persoane pentru a-si rezolva problemele financiare provocate de pariuri

a pierdut o relatie, un loc de munca, o oportunitate educationala din cauza pariurilor.

dependenta psihica - inarmarea persoanei afectate cu resurse care sa o ajute sa amane realizarea de pariuri, sa reduca frecventa lor si sa reziste cat mai bine atunci cand apare tentatia

managementul datoriilor - anxietatea produsa de datoriile facute pentru pariuri este un factor care sustine dependenta, motiv pentru care este esential sa se gaseasca o metoda care sa reduca din amploarea acestei probleme

managementul resurselor financiare - cu cat pariorul are acces la mai putine resurse financiare, cu atat ii va fi mai greu sa se lase tentat de pariuri. O strategie folosita in tratamentul dependentei de pariuri este cedarea temporara a controlului asupra contului bancar si altor resurse financiare catre o persoana de incredere.

limitarea timpului petrecut pe site

limitarea sumelor rulate

blocarea accesului pentru o anumita perioada de timp etc.

Daca evolutia actuala a jocurilor de noroc se mentine, studiile preconizeaza ca piata jocurilor de noroc si a pariurilor sportive va atinge, la nivel mondial, suma de 94.4 miliarde de euro pana in anul 2024. In Romania, pasionatii de pariuri cheltuie anual peste 2 miliarde de euro. Este o industrie foarte profitabila atat pentru companiile implicate, cat si pentru statul roman, care incepand cu anul 2016 a introdus reglementari clare ce aduc la buget sume importante.Desi s-ar putea crede ca cei mai multi intre cei care joaca la pariuri sunt tineri, statisticile arata ca in realitate, peste 70% dintre pariori au varsta cuprinsa intre 30 si 50 de ani. Nici mitul saraciei, care induce ideea ca se pariaza mai mult in zonele rurale, decat in cele urbane, nu se confirma, ponderea fiind impartita in mod egal: 50% dintre pariori locuiesc la oras, 50% au domiciliul la tara.Mai putin de 10% dintre persoanele care joaca la pariuri sunt femei, fiind deci un domeniu predominant masculin.Studiile care analizeaza comportamentul pariorilor online arata ca, in medie, acestia petrec intre 45 si 60 de minute pe un site de profil, iar suma cheltuita este de 50 - 100 RON pe zi.Manualul de Diagnostic si Statistica a Tulburarilor Mentale publicat de Asociatia Americana de Psihiatrie in anul 2000 defineste dependenta de pariuri ca fiind o afectiune ascunsa, ale carei simptome se fac greu observate. Tot in aceasta carte sunt incluse si simptomele principale care ne ajuta sa identifica o persoana cu dependenta:Nu toate persoanele care pariaza ajung dependente. Exista o diferenta foarte mare intre pariurile si jocurile de noroc in care ne implicam in timpul intalnirilor cu prietenii, ocazional, folosind sume fixe de bani, pentru perioade limitate de timp, in scopul relaxarii si socializarii, si pariurile patologice.Diferita este si situatia pariorilor profesionisti care petrec si ei mult timp analizand informatii si pariind, dar activitatea lor este definita de disciplina, obiectivitate, un management riguros al resurselor, cu bugete limitate, pe care le respecta si fara ca pariurile sa puna in pericol viata personala si profesionala.Ca in cazul oricarei alte dependente, tratamentul este dificil, de lunga durata si implica actiunea pe mai multe directii:Cea mai buna strategie este impunerea de limite la sesizarea primelor semne care indica o problema. Majoritatea operatorilor de top includ in contul de utilizator functii special concepute pentru a permite un control mai bun al comportamentului de pariere: Afla de pe Wetten.ro si alte ghiduri de specialitate, care sunt casele de pariuri online care te ajuta sa tii in frau pornirile impulsive si sa pariezi cat mai sigur.Cel mai mare castig realizat la pariuri in Romania este de 2 milioane de RON. In general insa, cei mai multi dintre pariori (aproximativ 95%) obtin castiguri modice, tin timp ce restul de 5% dintre jucatori cumuleaza aproximativ 80% din castiguri.Majoritatea celor din cei 5% sunt pariori profesionisti, cu experienta, care isi gandesc foarte bine miscarile, dar sunt si persoane care reusesc una sau cateva pariuri foarte norocoase. Este segmentul catre care tintesc toti pariorii amatori, inca de la primele vizite pe site-urile online sau in agentiile stradale de pariuri. Poate fi atins, prin seriozitate, munca, disciplina si o pasiune reala pentru sportul sau sporturile preferate.Pe drumul catre acest obiectiv se afla insa multe capcane care trebuie avute constientizate si urmarite, pentru a nu transforma o activitate placuta, antrenanta si care poate fi plina de satisfactii, intr-un risc pentru intreaga familie.