Guvernul a stabilit cand se redeschid agentiile de pariuri

Premierul Ludovic Orban a participat, joi, la o intalnire cu reprezentantii industriei jocurilor de noroc, in care i-a anuntat pe acestia ca este de acord cu o redeschidere pentru data de 15 iunie, informeaza Cazino365.ro Conditia pusa de Ludovic Orban a fost ca numarul cazurilor de coronavirus din tara noastra sa nu creasca pana atunci.In cadrul sedintei au mai luat parte consilierul guvernamental din domeniul jocurilor de noroc Sorin Constantinescu, secretarul de stat al Guvernului, Antonel Tanase, secretarul de stat al Ministerului Finantelor Publice, Sebastian Burduja, presedintele ONJN, Cristian Voinea-Mic, si secretarul general al ONJN, Narcis Godeanu Redeschiderea se va produce cu o serie lunga de reguli ce vor trebui aplicate atat de clienti cat si de angajati.Astfel, clientii vor mai avea voie in incinta locatiilor doar daca au masca de protectie, nu au simptome, nu au calatorit in zone cu infectii multe si nu au intrat in contact cu persoane testate pozitiv.De asemenea, organizatorii de jocuri de noroc vor trebui sa pastreze o distanta de 1.5 metri intre clienti. Astfel, anumite aparate fie vor fi scoase din functiune, fie vor fi mutate. Pentru fiecare 4 metri patrati ai locatiei va fi permis accesul unui client.Angajatii vor purta in permanenta masca si vor dezifencta total locatiile la fiecare 12 ore, in timp ce obiectele ce vor fi atinse frecvent chiar si mai des.Agentiile de pariuri stradale, cazinourile si salile de jocuri au fost inchise pe 17 martie, iar 45 de mii de angajati au fost trimisi in somaj tehnic.C.S.