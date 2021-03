iPhone 12 PRO, MacBook Air, iPad 8 si alte gadgeturi de top, printre miile de premii din noua campanie Unibet aprilie-mai 2021

Smartphone-uri de top, precum iPhone 12 PRO sau S21, MacBook Air si multe alte gadgeturi cool (Smart TV, drona sau iPad 8) pot fi castigate pe parcursul urmatoarelor 9 saptamani de catre orice client Unibet care indeplineste conditiile de rulaj - 25 RON la jocurile eligibile - si doreste sa participe la concurs.Totul incepe cu a opta formal pentru inscrierea in cea mai noua campanie Unibet . Participarea nu presupune costuri in sine, ci doar jocul pe platforma, astfel ca merita toata atentia.Pentru fiecare 25 RON rulaj la sloturi / mese de casino live sau la pariuri sportive (conform termenilor si conditiilor), se acumuleaza in mod automat cate un tichet de participare la extragerea aferenta respectivei saptamani de campanie promotionala. Spre exemplu, la tragerea la sorti din 5 aprilie vor participa tichetele generate pentru activitatea jucatorilor din intervalul 29 martie - 4 aprilie.La pariuri sportive, se genereaza un tichet pentru fiecare 25 de lei pariati in pariuri pre-meci si live, plasate cu bani reali, cota minima 1.40. Nu se acorda tichete pentru pariuri inchise cu Cash Out. De asemenea, se acorda un tichet pentru 25 RON rulaj la orice slot (miza minima 0.50 per rotire) sau la mese de live casino.Clientii Unibet care joaca atat la pariuri, cat si la casino, sunt cei mai avantajati de actuala campanie, deoarece se acorda un tichet extra in momentul in care rulezi 25 RON la pariuri si 25 RON la casino.Jucatorii care au contul in alta moneda decat RON vor trebui sa tina cont de conversia 5 RON = 1 EURO = 1 GBP = 1 USD atunci cand doresc sa obtina tichete. Orice participant la campanie are posibilitatea de a castiga maximum un premiu/saptamana.Prin tragere la sorti, saptamanal, se acorda nu mai putin de 400 de premii! Primele 3 constau in gadgeturi de top si difera de la o saptamana la alta, insa au aceleasi valori - 1.500 euro pe locul 1, 1.000 euro pe locul 2 si 500 euro pe locul 3. Spre exemplu, in prima saptamana, podiumul cuprinde urmatoarele premii: un iPhone 12 PRO (locul 1), un iPad Air 4 (locul 2) si un Smartwatch (locul 3).Locurile 4-10 primesc 1.000 RON Cash, locurile 11-50 se bucura de 500 RON Cash, iar locurile 51-100 au garantat 250 RON Cash.Locurile 101-200 sunt premiate cu 100 RON la pariuri (rulaj 5x pe cote de minim 1.40), locurile 201-300 primesc 400 rotiri extra la slotul EGT Shining Crown X 0.20 RON, iar locurile 301-400 beneficiaza de 200 rotiri extra la slotul EGT Shining Crown X 0.20 RON.Toate castigurile obtinute din rotiri sunt creditate sub forma de bonus cu rulaj 35x la Cazino si Jocuri, 40x in sectiunea Live Casino, 3x la Pariuri Sportive si/sau 7x la Bingo.Noua promotie Unibet nu este ceva surprinzator, campaniile de fidelizare de cea mai buna calitate fiind ceva obisnuit pentru acest operator prezent in peste 100 de tari. Anul trecut, de exemplu, campania "Castiga un BMW X4 si alte 2.200 premii extraordinare" s-a bucurat de un succes enorm pe perioada verii, iar Calendarul de Craciun Unibet a oferit numeroase surprize clientilor pe final de an.Unibet ofera romanilor divertisment de cea mai buna calitate in materie de pariuri, casino, poker si bingo in deplina legalitate si siguranta, functionand in baza Licentei nr. L1160657W000330 ONJN, valabila pana pe 31 august 2026.