Liga 1 2021/2022: Cum arata cotele la pariuri la startul sezonului

Campioana CFR Cluj s-a transformat in mare masura in aceasta vara, cu un nou antrenor si multe transferuri. FCSB a fost ceva mai linistita, dar si ea si-a schimbat antrenorul. Universitatea Craiova a mers pe continuitate, in timp ce Viitorul lui Hagi s-a unit cu Farul Constanta. Chiar si asa, CFR Cluj ramane principala favorita laCFR Cluj este campioana ultimelor patru editii din Liga 1 si porneste ca favorita si in noul sezon. 888sport ii ofera cota 2.35 sa devina campioana a cincea oara la rand.Ardelenii s-au despartit la finalul stagiunii trecute de Edi Iordanescu, insa au adus un antrenor cu un CV bun , Marius Sumudica. A fost o vara plina pentru CFR Cluj, care a mutat masiv pe piata transferurilor. Tahiri (Waalwijk), Bouhenna (Sepsi), J. Rodriguez (FC Botosani), Cristiano (Hermannstadt), D. Graovac (Astra), D. Rusu (Soimii Lipova), D. Paraschiv (Viitorul Tg. Jiu) si Meleke (Botosani) sunt jucatorii adusi de CFR pana acum. Dintre acestia, Daniel Paraschiv a fost imprumutat la FC Voluntari. Tot la capitolul plecari, printre jucatorii importanti care au plecat se regasesc Vinicius si Bordeianu. In rest, CFR Cluj a reusit sa-si pastreze toti fotbalistii importanti, desi exista posibilitatea ca fundasul Andrei Burca sa se transfere in zona Golfului.CFR mizeaza in noul sezon pe un lot experimentat, obisnuit cu presiunea, dar si pe un antrenor vulcanic, capabil sa-si motiveze jucatorii. Ramane de vazut daca esecul din Supercupa a fost un accident.FCSB nu a mai fost campioana din 2015, cand a reusit tripla interna sub comanda lui Costel Galca. In ultimii ani a fost mereu aproape, insa nu a putut tine pasul cu CFR Cluj. Si FCSB si-a schimbat antrenorul, iar neexperimentatul Dinu Todoran i-a luat locul lui Toni Petrea. Exista asadar un semn de intrebare si in privinta bancii tehnice la FCSB.In ce priveste lotul, s-a incercat repararea gaurilor din defensiva si au fost adusi doi fundasi centrali: Alexandru Cretu si Stipe Vucur. Chiar si asa, FCSB a primit gol in patru din cele cinci meciuri amicale disputate in aceasta vara. Alte achizitii au fost Andrei Cordea de la Clinceni si atacantul Zdenek Ondrasek La capitolul plecari, FCSB a pierdut doar jucatori precum Briceag, Soiledis, Vukusic, Simion Buziuc, Filip, Ion, Stan, Cana si Nedelcu, insa acestia nu faceau parte din echipa de start. Se discuta insa intens despre plecarea lui Florin Tanase. In orice caz, FCSB are un lot care arata bine in special in linia de mijloc, cu multe solutii pentru Dinu Todoran. Ramane insa de vazut si daca va avea linistea necesara si organizarea de joc potrivita pentru a lupta la titlu. 888sport o considera a doua favorita si ii acorda cota 3.50.Gruparea din Banie a mizat pe continuitate si l-a pastrat pe grecul Marinos Ouzounidis in functia de antrenor principal. Craiova a ratat titlul si in sezonul precedent, dar s-a consolat cu faptul ca a castigat Cupa Romaniei, iar recent a pus mana si pe Supercupa.Si la capitolul transferuri a fost o vara destul de linistita pentru Universitatea Craiova. Portarul David Lazar, adus de la Astra, are sanse mari sa fie titular in noul sezon. Au mai fost adusi Maries (Recea), D. Rusu (liber), Conte (Beitar Jerusalem) si Gaman (Astra). Nici la capitolul plecari nu s-au inregistrat mutari importante, Craiova reusind sa-si pastreze toti jucatorii importanti. Au plecat Acka (Kiryat), Barbut (Sepsi), Al. Tudorie (Arsenal Tula), Camara (imprumut de la Jagiellonia expirat), M. Serban (Chindia), Burlacu (liber) si Marinescu (liber).Universitatea Craiova e creditata cu sansa a treia la castigarea titlului, avand cota 6.00 la 888sport. Viitorul s-a unit in aceasta vara cu Farul Constanta , echipa ce activa anterior in Liga 2. De asemenea, echipa a preluat numele Farul Constanta si il va avea manager tehnic pe Gica Hagi, care revine pe banca dupa un an.Lotul este format din jucatori de la Viitorul, dar echipa s-a intarit cu nume precum Larie (Gaz Metan), Ad. Petre (UTA Arad), Aioani (Chindia), R. Pires (Hermannstadt), Florin Purece (liber), Jefte Betancor (Voluntari).In noua formula sunt asteptari mari de la Farul, iar 888sport ii acorda cota 17.00 ca va castiga titlul in Liga 1.Noul sezon incepe in forta, iar unul dintre cele mai interesante meciuri din prima etapa este cel dintre CFR Cluj si U Craiova 1948, programat vineri, 16 iulie, de la ora 21:30.Oltenii au promovat in aceasta vara si au schimbat radical lotul, aducand numerosi fotbalisti din strainatate. Dar mutarea verii este numirea pe banca tehnica a lui Adrian Mutu. Acesta a venit la Craiova de la nationala de tineret si are ca obiectiv cel putin calificarea in play-off.Va trebui totusi sa omogenizeze rapid o echipa care a adus multi jucatori din strainatate. Iar inceputul nu va fi deloc usor, tocmai pe terenul campioanei. 888sport o vede favorita pe CFR Cluj si ii ofera cota 1.68 sa castige. Egalul are cota 3.80, iar victoria oltenilor are 4.90.