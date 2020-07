Liga 1 va poate umple de bani. Ponturile la pariuri pentru acest weekend

ARGUMENTE:Pronosticul Ziare.com este 2 solist, formatia olteana sa castige, la o cota de 1,60Doua etape mai sunt de jucat, pana la finalul campionatului, in play-off.Craiova este pe primul loc si trebuie sa bata la Giurgiu, pe Astra, pentru a juca cu titlul pe masa, luni, in ultima etapa , la Craiova, impotriva CFR-ului.Astra este decimata dupa cazurile de coronavirus la echia, Crepulja si Radunovic nu vor juca. In plus, giurgiuvenii nu au primit licenta pentru cupele europene, astfel ca pentru ei va fi un meci de vacanta.Pentru olteni, singura varianta este victoria. Cicaldau, Nistor si Koljic vor fi titulari pentru Univeristatea Craiova, la Giurgiu.Pronosticul Ziare.com este 2 solist, formatia clujeana sa invinga, la o cota de 1,60.ARGUMENTE:Jucatorii lui Becali asteapta vacanta, dupa ce au castigat Cupa Romaniei , meciurile din play-off nu ii mai intereseaza.Declaratia lui Gigi Becali de joi, de la Digisport, confirma toate aceste lucruri."Cred ca titlul se va decide in ultima etapa. Noi nu ne bagam", a spus patronul FCSB, care vrea sa vada pe teren multi juniori , din pepiniera proprie.Fara Dan Petrescu , aflat inca in spital, clujenii vor sa bata pe FCSB, pentru a mai spera la titlul. Au invins greu pe FC Botosani, dar faptul ca FCSB este cu gandul la vacanta, poate fi un avantaj pentru ei.Pronosticul Ziare.com este x2, formatia aradeana sa plece neinvinsa din Trivale, la o cota de 1.40.ARGUMENTE:Derbyul promovarii se joaca la Pitesti, duminica, intre locul 3 si locul 1 din Liga 2.Aradenii trebuie sa nu piarda, pentru a promova direct in prima liga.Pitestenii au nevoie doar de victorie, pentru a juca in sezonul viitor, in Liga 1 In acest play-off de promovare, din Liga a 2, oasptetii au fost neinvinsi.In plus, UTA a invins, tot in judetul Arges, pe Mioveni, in aceasta luna,spera sa dea lovitura si in ultima etapa, la Pitesti.Ar fi un dezastru pentru aradeni, sa nu promoveze in Liga 1, dupa ce au fost pe primul loc aproape tot sezonul.