Liverpool - Everton, AC Milan - Inter, PSG - Monaco si alte meciuri de top sunt programate in acest weekend

Dupa ce, zilele trecute, au revenit cele mai iubite competitii din fotbalul european - Champions League si Europa League, acum, atentia se muta pe campionate precum Premier League, Ligue 1, Serie A si chiar Liga 1, competitia cea mai apropiata de microbistii romani.Pentru pariori exista foarte multe oportunitati, iar multe dintre meciuri pot fi urmarite live pe canalul de video streaming Unibet TV, serviciu pus la dispozitie gratuit clientilor de catre agentia de pariuri sportive online cu acelasi nume.Iata cateva meciuri pe care nu ai voie sa in acest weekend si, implicit, 5 idei pentru pasionatii de pariuri pe fotbal Sambata, 20 februarie, de la ora 19:30, Liverpool si Everton joaca intr-un meci destul de echilibrat, daca ne raportam la pozitia echipelor in clasamentul Premier League (locul 6 pentru Liverpool, locul 7 pentru Everton, care are insa 2 meciuri restante). Dincolo de faptul ca Liverpool joaca pe teren propriu si ca vine dupa o victorie importanta in Champions League la Leipzig (2-0), avantajele sunt mai degraba de partea oaspetilor. Acestia au 5 victorii si 2 egaluri in ultimele 7 meciuri disputate in deplasare si nu au intalnit doar adversari accesibili (au jucat si cu Manchester United, Leeds sau Leicester). Astfel, un pont care merita incercat la Merseyside Derby este X2, cotat excelent la Unibet, 2.70.Duminica, 21 februarie, de la ora 22:00, in Franta se joaca derby-ul intre echipele care au castigat trofeul in ultimele 8 sezoane: PSG si Monaco (aceasta din urma, campioana in 2017). PSG este pe locul 2 in clasament, la doar un punct sub liderul Lille, iar Monaco se afla pe locul 4, cu 5 puncte mai jos. PSG are moralul ridicat inclusiv dupa un senzational 4-1 pe terenul Barcelonei, in Champions League . Ambele formatii au o medie foarte buna de goluri / meci, deci ne asteptam la multe reusite pe Parc des Princes in aceasta intalnire. In meciurile directe, PSG are 5 victorii in 6 intalniri pe teren propriu. In concluzie, pare atractiva optiunea pe victorie PSG & peste 2.5 goluri - cota 2.00 in oferta Unibet.O alta intalnire de mare interes in Premier League este meciul Arsenal - Manchester City, care se va juca duminica, 21 februarie, de la ora 18:30. Manchester City este lider autoritar, cu 10 puncte avans, in timp ce Arsenal ocupa locul 10 in clasament, la mare distanta. Londonezii au castigat doar o data in ultimele 4 meciuri disputate, in timp ce Manchester City are o serie fantastica de 17 partide fara infrangere (majoritatea chiar cu victorii). Ne putem astepta la spectacol si cel putin 2 goluri, dar cel mai probabil la meci castigat de oaspeti: cota 1.80 pe unibet.ro pentru pariul combo Victorie Manchester City & peste 1.5 goluri.Derby della Madonnina, adica derby-ul orasului Milano, programeaza un nou episod in ziua de duminica, 21 februarie, de la ora 16:00. Este un meci la intensitate maxima, caci cele doua formatii ocupa chiar primele 2 locuri in Serie A in acest moment: Inter este lider, cu 50 de puncte, iar AC Milan are doar un punct mai putin. La pariuri sportive, Inter este favorita (cota 2.08), iar AC Milan are a doua sansa (cota 3.45). Cu mai multe sanse de reusita pare, insa, un pariu pe faptul ca ambele marcheaza plus minim 3 goluri consemnate in meci - cota 1.93 la Unibet.Tot duminica, 21 februarie, dar de la ora 20:30, in Liga 1 se joaca partida dintre Astra Giurgiu si Dinamo Bucuresti. Astra este pe locul 13 (25 de puncte), iar Dinamo pe 11 (26 de puncte), deci cele doua formatii cauta mai degraba solutia pentru a evita retrogradarea. Este de asteptat asadar un meci inchis, fara riscuri inutile si fara interes la impresia artistica.In noiembrie 2020, in ultimul meci direct, a fost 1-1. De asemenea, in ultimele 5 jocuri ale lui Dinamo s-a marcat cel mult un gol pe meci. Putine goluri observam si in statisticile legate de partidele Astrei - cel mult 2 goluri in 5 din precedentele 6 partide jucate pe teren propriu. Asadar, iata foarte posibil acest pont - sub 2.5 goluri in Astra Giurgiu - Dinamo Bucuresti - cota 1.75 la Unibet.Liga 1 aduce nu doar cote bune, ci si promotii la agentia de pariuri online Unibet: Pariu extra de 25 RON la plasarea unui pariu pre-meci de 50 RON cu functia Creare Pariu pe Liga I si, in plus, cu Combo Booster (cota 1.25+), ai castiguri mai mari cu 2%-50% la biletele multiple cu 3-12 selectii.