Meciuri pe care nu trebuie sa le ratezi in acest weekend: Trei dueluri tari si cote la pariuri

In Liga 1 este programata o noua etapa atractiva, cu meciuri precum Universitatea Craiova - Viitorul si FC Botosani - Dinamo.Apoi, in competitiile fotbalistice continentale se remarca meciul dintre Manchester United si Liverpool, din 16-imile Cupei Angliei. Dar tot la finalul saptamanii vor mai avea loc si alte meciuri interesante, precum AC Milan - Atalanta si Schalke 04 - Bayern Munchen.Spectacol cu multe goluri se anunta si in La Liga, unde echipe precum FC Barcelona si Real Madrid, care nu sunt la nivelul asteptat de fani, vor juca in deplasare, la Elche, respectiv Alaves.Iata care sunt trei dintre cele mai interesante meciuri din acest final de saptamana si ponturile la pariuri online cele mai vehiculate pe site-urile de specialitate:Duelul dintre Manchester United si Liverpool va avea loc duminica, de la ora 19:00, si va fi transmis prin LIVE Stream la Unibet TV.Cei de la Unibet anticipeaza o partida foarte echilibrata, motiv pentru care ambele echipe au cota 1.90 la calificare.Manchester United are insa avantajul terenului propriu, unde a pierdut doar de trei ori in ultimele zece meciuri.In plus, in ultimele trei editii din Cupa Angliei, Manchester United a avut un parcurs mai lung decat Liverpool.In 2018, United a pierdut finala cu Chelsea , in 2019 s-a oprit in sferturile de finala, iar in 2020 a fost invinsa in semifinale de Chelsea.In schimb, Liverpool e obisnuita de cativa ani sa iasa rapid din Cupa Angliei. In 2018 a pierdut in turul 4 in fata lui West Brom, in 2019 in turul 3 in fata lui Wolverhampton, iar in 2020 a pierdut in fata lui Chelsea in turul 5.Asadar, Liverpool pare ca nu este o echipa care sa puna mare pret pe meciurile din Cupa Angliei, motiv pentru care merita incercat acest pariu din oferta de pariuri Unibet Partida va avea loc duminica, de la ora 20:00, la Botosani.Dinamo nu are amintiri prea placute din ultimele deplasari efectuate la Botosani, unde a pierdut de fiecare data fara sa marcheze. In octombrie 2018, Dinamo a fost invinsa cu 2-0, pentru ca in 2019 sa piarda ambele meciuri disputate la Botosani cu 1-0.FC Botosani are si un moral mai bun, avand in vedere ca vine dupa victoria cu 1-0 de pe terenul lui Poli Iasi.Ce-i drept, Botosaniul are opt meciuri la rand fara victorie acasa, dar aceasta serie nu poate tine la nesfarsit.Echipa lui Marius Croitoru si-a ridicat mereu nivelul cand a intalnit-o pe Dinamo, astfel ca sunt sanse bune ca acest pariu sa iasa.De partea cealalta, Dinamo a pierdut multi jucatori in aceasta iarna si acuza in continuare instabilitatea, drept dovada stand si meciul cu Chindia, pierdut de echipa lui Jerry Gane.Dinamo mai acuza si lipsa unui marcator constant, Nemec, Sorescu si Anton avand cate trei goluri.Meciul va avea loc duminica, de la ora 16:30, in Bundesliga.Ceea ce pe vremuri era un duel pentru pozitiile fruntase, astazi reprezinta doar un meci intre liderul campionatului si lanterna rosie.Schalke 04 are un sezon foarte slab si amintiri de cosmar de la meciurile recente contra lui Bayern Munchen. La precedenta partida a fost invinsa cu 8-0 , iar in ultimele patru meciuri nu i-a inscris deloc.Schalke este obisnuita sa incaseze multe goluri de la Bayern fara sa inscrie, astfel ca merita incercata aceasta cota din oferta Unibet.