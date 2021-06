Oferta inedita pentru pariori la EURO 2020

500.000 RON pentru cel mai neinspirat parior, fara tragere la sorti

Este un eveniment unic, astfel ca se poate paria deja antepost si pe primele 36 de partide (cele din faza grupelor), cei de la agentia Unibet pregatind mii de optiuni pentru Campionatul European.Insa surpriza momentului la pariuri online este provocarea Unibet cu totul iesita din comun: campania inedita care ii va aduce un premiu de 500.000 RON celui care va reusi sa ocoleasca variantele corecte 1x2 rezultat final la toate cele 36 de partide din grupele EURO. Gresesti si castigi 500.000 RON , campania dedicata de cei de la Unibet Turneului Final EURO 2020, poate fi accesata de orice client, nou sau existent, chiar si de catre cei care nu au realizat inca vreun depozit in cont.Provocarea Unibet presupune sa alegi una din 3 variante - Victorie echipa A, Egal sau Victorie echipa B - iar alegerile tale sa nu se adevereasca la niciunul din cele 36 de meciuri din grupele EURO. Este acceptata o singura participare / client, inregistrandu-se un cupon cu toate cele 36 de pronosticuri. Altfel spus, o sansa pentru fiecare client Unibet! Partea si mai buna: participarea nu costa nimic.Castigatoare vor fi desemnate oricare dintre variantele opuse celei corecte. Spre exemplu, daca un meci se termina cu victoria echipei A, vor fi considerate castigatoare pariurile incorecte - cele pe victoria echipei B si cele pe scor egal. Cuponul este declarat castigator doar daca toate predictiile sunt gresite, pe sistemul expus mai sus, pentru toate cele 36 de partide din faza grupelor la EURO 2020.Fondul de premiere de 500.000 RON este garantat si va fi acordat celui care reuseste sa pronosticheze gresit toate cele 36 de partide din grupe. Practic, orice jucator are 2 sanse din 3 la fiecare meci sa indice in mod eronat rezultatul final. Premiul de 500.000 RON va fi castigat de un jucator sau impartit de mai multi, daca exista mai multe cupoane castigatoare.Pentru a participa, orice doritor trebuie sa aiba cont de client pe www.unibet.ro si sa se autentifice. Mecanismul este simplu: se acceseaza promotia Gresesti si Castigi si se apasa butonul galben "Alege toate raspunsurile gresite acum". Apoi se bifeaza una din cele 3 variante 1x2 pentru toate cele 36 de meciuri din faza grupelor EURO, se accepta Termenii si Conditiile promotiei si cuponul este salvat. Mai departe, totul depinde de inspiratia care o ai la completarea cuponului.Pentru simpla participare, Unibet ofera 10 RON tuturor celor accepta provocarea campaniei. Este vorba despre un pariu extra de 10 RON acordat la startul EURO 2020 , suma care se poate miza pe orice sport.Campania Gresesti si Castigi 500.000 RON este valabila un termen limitat de timp - completarea cuponului se poate face pana la startul primului meci de la EURO, vineri, 11 iunie, ora 22:00. Se pot schimba predictiile pana la aceeasi data (11 iunie), revenind pe pagina promotiei si apasand butonul galben Editeaza Cuponul. Asadar, orice client se poate razgandi, daca apar, spre exemplu, informatii noi despre o anumita echipa sau despre anumiti jucatori, pana la startul turneului final.Evident, pariorii pot profita in paralel de varietatea de optiuni de pariuri EURO 2020, cu cote foarte atractive. In acest moment, Franta este favorita la EURO 2020 (cota 6.00) si are 2 jucatori in top 5 favoriti la titlul de Cel mai bun marcator, Kylian Mbappe (cota 11.00) si Karim Benzema (cota 21.00). Anglia este la mica distanta in topul favoritelor (cota 6.50), urmata de asemenea aproape de Belgia (cota 7.00), Portugalia (cota 9.00) si Germania (cota 10.00).