Pariuri Champions League, etapa a doua din faza grupelor

Ca fan al fotbalului, ai noi motive de a urmari partidele din Liga Campionilor, mai ales ca propunem mai jos ponturi foarte interesante, cu cote atractive.De asemenea, cei de la casa de pariuri online Unibet vin cu ceva in plus: oferte speciale pentru Champions League adresate pasionatilor de pariuri, pentru si mai multa adrenalina.Ferencvaros - Dinamo Kiev este unul dintre meciurile in care o echipa mai putin titrata (Ferencvaros in acest caz) isi testeaza limitele in fotbalul european de top. Dinamo Kiev are o perioada excelenta de la venirea lui Mircea Lucescu - un singur meci pierdut din 12 disputate si acela chiar in Champions League, cu o echipa foarte puternica, Juventus Torino. Dinamo Kiev are sanse mari sa ocupe cel putin locul 3 in grupa, dupa Barcelona si Juventus, asadar are nevoie de un rezultat pozitiv in deplasarea din Ungaria.Ne putem astepta la orice rezultat in partida Juventus - FC Barcelona, caci se intalnesc doua formatii de top, gata mereu sa surprinda. Analizand statistica, observam ca cele mai recente 4 meciuri directe, toate disputate in 2017 , s-au terminat in felul urmator: doua rezultate de egalitate si cate o victorie pentru fiecare echipa. Interesant este ca ambele victorii au fost cu acelasi scor, 3-0. Asadar, se poate vorbi de egalitate perfecta in aceste statistici.Pentru a profita de o cota buna (1.61 in oferta Unibet de pariuri Liga Campionilor) si totusi de sanse mari de reusita, poti merge pe optiunea in care ambele formatii inscriu cel putin cate un gol. Cu atacanti de prim rang, posibilitatea este foarte mare. Juventus are 8 meciuri la rand in care a punctat, in toate competitiile. FC Barcelona a marcat in 9 din ultimele 10 jocuri disputate.Desi a ratat victoria in campionat in ultimele 3 etape, Sevilla are de obicei rezultate bune in cupele europene. Rennes vine de asemenea dupa un meci pierdut in campionat. In prima etapa a grupelor Champions League, saptamana trecuta ambele formatii au terminat la egalitate - Sevilla in deplasarea de la Londra, cu Chelsea, iar Rennes pe teren propriu cu o echipa fara sonoritate remarcabila in fotbalul european, FC Krasnodar.Sevilla a castigat anul trecut trofeul Europa League dupa un parcurs excelent (3-2 cu Inter in finala) si este clar favorita in meciul cu Rennes. Aceasta nu are un palmares prea bun - doar o victorie in opt 8 deplasari europene. Astfel un pont bun pe Champions League este victorie sevilla,cota 1.54 de pe Unibet pare astfel extrem de atractiva, deci o poti selecta pentru biletul tau la pariuri online!In aceasta perioada, poti descoperi oportunitati speciale in promotiile pregatite de Unibet. Printre surprize se numara Mega cote de Top la Champions League. "Cu 8 ore inainte de inceperea meciului, marim cotele pentru a va oferi cele mai bune cote de pe piata. Avem zeci de tipuri de pariuri disponibile pe care sa pariezi, alaturi de inovativa functie Creare Pariu", se precizeaza pe platforma de pariuri online.Un alt beneficiu extrem de tentant si absolut gratuit este jocul de tip quiz adresat celor ce doresc un mega premiu prin simpla participare cu raspunsuri la intrebarile din sectiunea Game of Champions - Liga Campionilor. Marele premiu este simplu de accesat, fara nicio conditie de joc cu plata.