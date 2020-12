Pariuri pe meciurile din optimile Champions League si pe castigatoarea trofeului

Detinatoarea trofeului Champions League isi propune sa repete performanta in acest sezon si pana acum a aratat o forma excelenta! In faza grupelor, bavarezii nu au fost invinsi de niciun adversar, avand doar victorii cu o singura exceptie: remiza cu Atletico Madrid, 1-1, moment in care Bayern era deja calificata si nu mai avea nevoie sa joace cu "motoarele" la nivel maxim.Principala favorita la castigarea trofeului Ligii Campionilor in sezonul 2020 - 2021, Bayern Munchen, are in acest moment cota 3.75 la Unibet pentru indeplinirea obiectivului. Cu 19 meciuri la rand fara infrangere in Champions League, 18 dintre acestea fiind victorii, Bayern Munchen pare o echipa extrem de capabila sa puna din nou mana pe cel mai important trofeu fotbalistic european intercluburi. Pe unibet.ro poti paria deja pe favorita ta in UCL, la cote excelente.Pentru calificarea in optimi, Juventus este favorita clara in dubla confruntare cu FC Porto , mai ales ca meciul retur se va disputa la Torino. Unibet ofera cota 1.20 pentru calificarea italienilor in faza urmatoare a competitiei. Insa pentru a se obtine o cota mult mai buna, se poate miza pe faptul ca Juventus va dori (si are capacitatea pentru a face acest lucru) sa isi asigure obiectivul inca din primul meci, cel din Portugalia. Astfel, o victorie a italienilor la Porto are cota 1.90 in acest moment pe unibet.ro.Ultima data cand Juventus a jucat in deplasare cu FC Porto a fost in 2017, tot in faza optimilor din Champions League, cand oaspetii s-au impus cu 2-0. Sa nu uitam ca Juventus se descurca excelent in Liga Campionilor in acest sezon, avand recent o victorie cu 3-0 pe terenul celor de la FC Barcelona.Pentru meciul RB Leipzig - Liverpool, iata o idee interesanta pentru pariuri Champions League - selectarea unui pariu combo: Ambele echipe vor inscrie in meciul tur si peste 2.5 goluri la o cota de 1.72 oferita de Unibet. Leipzig a demonstrat ca este o formatie foarte puternica pe teren propriu, avand 9 meciuri la rand castigate in toate competitiile. Echipa din Germania se descurca excelent in ofensiva si adesea marcheaza 2 goluri sau mai multe, insa a fost umilita la ultima vizita in Anglia, fiind invinsa cu 5-0 de Manchester United in runda a doua din faza grupelor UCL.De cealalta parte, Liverpool este lider in Premier League si joaca bine in atac chiar si in deplasare, cu 10 meciuri la rand cu gol marcat pe teren advers. Astfel, iata ca un astfel de pariu combo precum cel propus mai sus pare sa aiba sanse mari de reusita, iar cota rezultata este foarte buna! La Unibet se gasesc multe alte optiuni interesante de pariere, dincolo de cele clasice pe rezultat meci. Privind in ansamblu duelul dintre Leipzig si Liverpool, englezii sunt favoriti, cu 1.25 cota la calificare.Dupa o perioada mai tulbure, Real Madrid pare ca a revenit la nivelul cu care si-a obisnuit fanii . Acum, echipa spaniola este favorita la calificare in fata celor de la Atalanta - cota 1.25 la Unibet. Insa este foarte posibil ca Real Madrid sa joace aprig inca din primul meci si sa se impuna in partida tur, programata pe 24 februarie de la ora 22:00. Atalanta poate fi un adversar imprevizibil, dar nu unul de care elevii lui Zinedine Zidane sa nu poata trece. La Unibet, pariul pe victoria lui Real Madrid la Atalanta are o super cota, 2.20.Spaniolii vin dupa 6 victorii in ultimele 10 deplasari din Liga Campionilor. Real Madrid a castigat recent in Italia in fata lui Inter Milano (teoretic o formatie mai puternica decat Atalanta), scor 2-0. Interesant este ca Atalanta nu a reusit sa obtina nicio victorie in faza grupelor pe teren propriu, suferind chiar o infrangere cu 5-0 in fata lui Liverpool.