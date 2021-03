Pe ce putem paria in 2021?

Cele mai importante evenimente din 2021

Jocurile Olimpice din Tokyo

Euro 2020

Turneele de Tenis

Turneele de Badminton

Campionatul Mondial de Snooker

Unul dintre cele mai anticipate evenimente este reprezentat de Jocurile Olimpice din Tokyo. Betfair ofera deja oportunitatea de a paria in cadrul acestora, unde, de la un eveniment la altul, sunt adaugate mai multe sporturi. De exemplu, 5 jocuri au fost adaugate in cadrul Olimpiadei din 2021: Surfing, Skateboarding, alpinism, karate si baseball.Euro 2020 e un alt eveniment care a fost amanat in 2020. El va avea loc intre 11 Iunie si 11 Iulie in 2021 si va fi gazduit de 12 tari, printre care si Romania (vor avea loc 4 meciuri pe Arena Nationala).Cel mai vechi turneu de tenis din istorie, Wimbledon, va reveni in 2021 (28 Iunie - 11 Iulie) cu cea de-a 134-a editie, dupa ce a fost anulat in 2020. Ca de obicei, evenimentul va avea loc pe terenuri cu gazon si va oferi premii impresionante pentru participanti. De exemplu, in anul 2019, aproximativ 50 de milioane de dolari au fost distribuiti pentru turneele competitionale la feminin si masculin. Simona Halep ne-a facut mandri in editia precedenta, cand a reusit sa o invinga pe Serena Williams in finala de la Wimbledon in doar doua seturi: 6-2 6-2. Totodata, din fericire, o sa avem parte de mai multe turnee de acest gen in 2021: US Open 2021 (cel mai mare turneu de tenis din lume), French Open, Australian Open si altele.Chiar daca nu sunt multi la numar, exista romani care iubesc badmintonul, iar 2021 ne pregateste doua mari turnee: Thailand Open si India Open Super 500. Primul eveniment va avea loc intre 12 si 17 Ianuarie in Bangkok, iar al 2-lea intre 11 si 16 Mai in New Delhi, pe Stadionul Indira Gandhi.Un sport care a capatat multa atentie in ultimii ani din partea celor din Romania este snookerul. Evenimentul va avea loc intre 17 Aprilie si 3 Mai, in Teatrul Crucible din Sheffield, Anglia. Acesta gazduieste turneul inca din anul 1977, ultimul castigator fiind nimeni altul decat Ronnie O'Sullivan, dupa ce l-a invins pe Kyren Wilson cu scorul de 18-8.Betfair Romania ofera o gama larga si diversa cand vine vorba de pariuri. Agentia de pariuri online dispune de sute de evenimente sportive, si nu numai, ea oferind, totodata, fluxuri de date automatizate, instrumente inovative unde pot fi gestionate si monitorizate pariurile, posibilitatea de a schimba limba si valuta, si multe altele. Pentru acest an, Agentia de pariuri online anticipeaza meciuri foarte bune Indiferent de meciurile si evenimentele pe care le alegeti, ele nu vor reprezenta niciodata un venit sigur si constant. Pentru a evita stresul inutil si eventualele probleme cauzate familiei, este recomandat ca intotdeauna sa pariati in mod responsabil.