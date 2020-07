Ponturi la pariuri pentru weekend

MILAN - ATALANTAARGUMENTE:Sunt doua dintre cele mai ofensive echipe din Italia.Ultimele 7 meciuri ale milanezilor au fost cu minim trei goluri.Atalanta este o echipa super ofensiva, iar pentru acest meci lipsesc Theo Hernadez si Kjaer, in defensiva milanezilor.Ultimul meci dintre aceste doua echipe s-a jucat chiar inainte de Craciun, in decembrie 2019, si s-a incheiat cu victoria categorica a Atalantei, cu 5-0. FC VIITORUL - CHINDIAARGUMENTEChindia joaca ultima sansa pentru mentinerea in Liga 1 . In tur, dambovitenii au invins echipa lui Hagi cu 2-1.FC Viitorul nu mai are nici o grija in ceea ce priveste retrogradarea, iar sansele la primul loc, din playout, sunt foart mari.Cu siguranta, Hagi va folosi multi jucatori tineri, care nu prea au jucat in acest sezon de Liga 1 si credem ca echipa din Targoviste va inscrie cel putin un gol, la Ovidiu.LEICESTEER - MANCHESTER UNITEDARGUMENTEEste ultima etapa in Premier League.Ambele echipe se bat pentru participarea in Champions League.Va fi un meci foarte deschis intre cele doua echipe. Atat Leicester, cat si Manchester United au un atac bun. Vardy de la Leicester si Rashford, Martial de la United vor fi pe teren din primul minut.Leicester trebuie sa invinga pentru a merge direct in Champions League, iar United poate sa faca si un egal pentru a se califica in cea mai importanta competitie inter cluburi